Как Максометр отказался шпионить для латышской власти и сбежал в Беларусь

Как отказался шпионить для латышской власти и сбежал в Беларусь, блогер Максометр рассказал в проекте "Актуальное интервью".

По его словам, там занимался блогерской деятельностью, где основным направлением было мужское движение. "Это отчуждение отцов от детей, алиментная тема, разводы и так далее, пояснил Максометр. - Но в связи с тем, что у меня было большое количество подписчиков: на TikTok - 256 тыс. (потом этот аккаунт заблокировали по политическим мотивам), на YouTube 150 тыс. подписчиков".

Власти Латвии, когда он находился там, пытались его контролировать, рассказал блогер. Они хотели добиться, чтобы он занимался фактически шпионской деятельностью - доставал для них какую-то информацию о тех людях, которые живут в России, в Беларуси и в Казахстане.

Максометр:

"Но самое интересное - когда они подсылали так называемых друзей, я у них спрашивал: "Вы же из спецслужб, почему вы не откроете свое лицо?" Они говорят: "Нет-нет, мы просто друзья". Они пытались на меня влиять, они спрашивали про военных, которые в России, в Беларуси могут быть. Фактически из меня, как из блогера, хотели сделать такую большую информационную сливную яму, куда люди приходят".

Блогер пояснил, почему они считали, что он может дать им информацию. "У нас есть закрытые чаты, где общаются только мужчины. И, естественно, человек, когда он немножечко подвыпил где-то вечерком, он может что-то ляпнуть лишнего. Соответственно, они просили меня, чтобы я добывал для них информацию. Но они просчитались в том, что я генетически белорус, - с гордостью заявил он. - У меня дед партизан, белорус. Мой отец белорус. Все мои родственники по отцу белорусы. Я латышом никогда не был. Работать на латышскую власть так себе занятие".