Как массовые протесты в Британии обнажили глубокий раскол английского общества

В Британии началось то, что местные СМИ расплывчато называют "гражданским беспокойством". Но прошедшие протесты очень напоминают тень гражданской войны. Это крупнейшая акция неповиновения за последние десятилетия. И повод для нее власти подкинули сами. Главой МВД стала женщина-мусульманка. Она даже присягала на Коране. Однако не то чтобы англичане были ксенофобами. Причины народного бунта Туманного Альбиона глубже.

Последней каплей стало решение правительства Стармера селить нелегалов в отелях за государственный счет. Чтобы понять масштаб проблемы, есть статистика за 2023 год. Тогда нелегалов оказалось 685 тыс. Не каждый британец может себе позволить номер в отеле. А правительство предлагает не хостелы, не бараки, а отели! За счет налогоплательщиков, разумеется. Для людей, которые годами ждут социального жилья, и видят, как их налоги идут на комфорт тех, кто только вчера переплыл Ла-Манш на резиновой лодке, это несколько обидно. Мягко говоря. И вот в выходной они выходят на улицу. 26 полицейских получают ранения, 25 активистов задержаны. Полиция пообещала найти всех, кто кидал бутылки и камни. Дальше - классика жанра. Британские власти с дикцией оксфордского выпускника заявляют о "ста десяти тысячах" несогласных. Но неофициальные данные говорят о трех миллионах вышедших на улицы по всей Англии. Три миллиона - это уже не протест, это почти восстание. Но СМИ там вместо правды о масштабе народного гнева поют старую песня про "российскую угрозу". Как будто это русские заставили британцев выйти на улицы.

Максим Чирков, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Госуниверситета управления (Россия):

"Я лично знаю даже мигрантов, которые уже против вот этой вот миграционной политики в Великобритании. Потому что они понимают, что на самом деле их деньги, их налоги тратятся фактически на приезжающих мигрантов, на обеспечение, на социальные выплаты и так далее. И конечно, в условиях снижающегося уровня жизни это особенно беспокоит британцев. В случае продолжения вот такой бесконтрольной либеральной миграционной политики ситуация может стать намного хуже".

А еще в эфир к протестующим неожиданно ворвался Илон Маск и заявил с экрана, что "существует реальная опасность изнасилований и убийств, разрушения страны" и потребовал немедленного "роспуска парламента и новых выборов", не дожидаясь конца срока Стармера. Вот так. Кремль, конечно, виноват, по мнению властей Англии, но почему-то даже американские миллиардеры против. Эксперты шепчут, что Британия на пороге гражданской войны. Не той, с танками и баррикадами, а тихой, где общество раскалывается на "своих" и "чужих". Коренные против приезжих, элиты против народа, столица против регионов. И это не только британская беда. Франция, Германия, Швеция - везде тлеет тот же фитиль. А в Британии он уже горит. И знаете, что самое смешное? Власти делают вид, что все под контролем. Ну-ну, расскажите это трем миллионам на улицах. Неладное творится и с правительством. Оно разваливается на глазах. Вице-премьер Анджела Рэйнер со слезами на глазах ушла в отставку из-за налогового скандала. Министр финансов Рэйчел Ривс тоже рыдала прямо в Палате общин, когда провалилась ее реформа. Рейтинг лейбористов Стармера рухнул до 20 %. А праворадикальная партия Reform UK Найджела Фараджа взлетела до 28-31 %.

На фоне этого элиты, которые еще вчера клялись в верности "толерантности", теперь в панике. Общество расколото. Народ не просто ворчит, а, похоже, готов ломать систему. Почему? Потому что коренные британцы чувствуют себя чужаками в своей же стране.