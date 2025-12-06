Как мобильные ФАПы оказывают качественную медпомощь белорусам даже в самых отдаленных деревнях

Современные мобильные ФАПы пополняют автопарк Витебской области. Это позволяет оказывать качественную медпомощь белорусам, к тому же это удобный формат работы, особенно в деревнях, где проживают люди золотого возраста.

Мобильные фельдшерско-акушерские пункты

Задача передвижных медицинских комплексов - доехать даже в самые отдаленные деревни. ФАПы оснащены всем необходимым - и для удобства медиков, и для комфорта пациентов. Здесь можно пройти обследование, получить консультацию и приобрести лекарственные препараты.

Врач общей практики Андрей Латышенок вместе с помощником Юлией Апалько выезжает по уже привычному маршруту. От райцентра до деревни Зорька около 30 км. Приезда мобильного комплекса здесь ждут. Место расположения удобное для сельчан: у дороги рядом с магазином.

Андрей Латышенок, заведующий Лужковской амбулаторией врача общей практики:

"Сельские жители - это жители нашей страны. Благодаря передвижному ФАПу многие вопросы закрываются. Не надо никуда ехать, все на месте".

Доехать до каждой деревни

График работы разрабатывается заблаговременно. Жители глубинки знают, когда передвижной комплекс прибудет конкретно в их деревню. Принцип работы, как и в стационарных ФАПах: человек приходит и получает квалифицированную помощь. Внутри все новое, современное, отмечают пациенты.

"Можно все сделать: и прививки, и лекарства получить. Я уже не первый раз тут. Здоровье - это самое главное", - говорит жительница деревни Зорька Елена Рубин.

Юлия Апалько, помощник врача Шарковщинской центральной районной больницы:

"В нашем передвижном ФАПе есть электрокардиограф, которым мы можем снять кардиограммы и измерить артериальное давление, внутриглазное давление, частоту сердечных сокращений, температуру тела. Здесь очень комфортно, тепло".

Александр Александрович много лет проработал на скорой. Сейчас доверили автомобиль побольше. Нужно успеть доехать до каждого. А для этого, рассуждает, важна в том числе командная работа.

В системе здравоохранения Шарковщинского района 2 амбулатории врача общей практики и 18 стационарных ФАПов. Во всех сделали ремонт, закупили новую мебель. Передвижной комплекс - дополнительное подспорье для небольших деревень. В перспективе к выезду на маршруты планируют привлекать специалистов узкого профиля: к примеру, невролога и эндокринолога.

Кристина Чернявская, главврач Шарковщинской центральной районной больницы:

"Медицинский комплекс на территории нашего района работает в течение месяца. За это время у нас осмотрено более 300 пациентов. Пациенты наши могут и приобрести лекарственные препараты, и получить необходимую иммунопрофилактику".