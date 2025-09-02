Вместо профессиональных реформ - показательные чистки. Эта ночь в Молдове прошла под покровом массовых обысков. Осуществлялись они якобы "в рамках уголовного дела о коррупции, незаконном финансировании политических партий и конкурентов на выборах и отмывании денег".

Но руководитель партии "Сердце Молдовы" и бывшая глава Гагаузии Ирина Влах убеждена: эта причина "формальная и надуманная". Настоящая цель - запугать и дискредитировать оппозицию. О попытках деморализовать избирателей заявил и экс-президент Молдовы.

Игорь Додон, экс-президент Молдовы:

"Злоупотребления и террор в отношении членов Патриотического блока и сторонников партии "Сердце Молдовы" Ирины Влах выдают страх PAS. Желтая власть испытывает истерический страх от роста рейтинга блока и пытается с помощью запугивания людьми в масках, санкций, провокаций и сфабрикованных дел нанести удар по левой оппозиции".

Правящая партия ПАС теряет популярность - это факт. Экономика разрушается, правосудие не функционирует. Нарастают ограничения свободы слова и вероисповедания. Западные политики пытаются навязать стране "нужные" ценности и подмять народ Молдовы под себя. Накануне выборов власти пытаются добиться публичного одобрения курса на евроинтеграцию и "открестить" людей от истории.

Алина Жестовская, политтехнолог, член Российской ассоциации политических консультантов:

"Да, безусловно, их начавшиеся гонения на православных, на внутреннюю церковь - это не только попытки купировать и пресечь любые контакты на народном, общественном уровне между населением Молдовы и населением других православных государств. И мы это сейчас наблюдаем в Украине, где происходят практически доисторические гонения в сторону православных. Сейчас мы это видим уже в Молдове. И, конечно, я думаю, что об этом тоже не говорят, но изнутри это видно. Там происходит не только перевод населения в сторону отказа от суверенности и в сторону поглощения другими государствами, государствами-создателями ЕС. Там происходит и попытка идеологического перекрещивания".

В погоне за звездами на синем флаге Молдова рискует пойти по пути Украины. Бывшая глава USAID разоткровенничалась с пранкерами Вованом и Лексусом и раскрыла масштабы вмешательства США во внутренние дела страны.

Саманта Пауэр, экс-глава USAID:

"Мы сделали беспрецедентную программу USAID, сделали беспрецедентные инвестиции. В этой стране USAID не имел большого присутствия, лишь незначительное. Мы значительно расширили его как ради Украины, так и, конечно же, ради Молдовы, и это был светлый момент демократии с президентом Санду, выпускницей школы Кеннеди, и настоящим реформатором, вы понимаете. И в прошлый раз она едва вырвалась вперед. Но да, я тоже очень беспокоюсь за Молдову. Я сейчас не помню цифры, но так называемые дополнительные средства для Украины всегда составляли десятки миллионов долларов, в том числе и для Молдовы. Эти деньги, простите за банковский жаргон, были направлены в Молдову вдолгую, на больший срок, чем в Украине. Это такая маленькая страна. Но все эти потоки денег были прекращены, когда к власти пришел Трамп".

Целью баснословных трат была поддержка режима Санду и якобы борьба с "российским влиянием". При этом ранее глава ЦИК Молдовы заявила о праве стран ЕС вмешиваться в выборы в республике, указав, что даже когда речь идет о прямом финансировании политических сил, это не считается в Молдове формой электоральной коррупции.