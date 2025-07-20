Как молодые специалисты начинают свою карьеру в Беларуси и какие условия для них созданы

Александр Лукашенко уже на посту Президента часто вспоминает студенческие годы в Могилевском педагогическом университете и опыт работы учителем истории и обществоведения. Возможно, именно эта сюжетная линия легла в основу новой киноленты "Беларусьфильма" о молодых специалистах, тизер которой опубликовали на этой неделе.

Тем временем в Беларуси молодые специалисты с 1 июля начинают прибывать на свои рабочие места по распределению. Как встретили ребят в трудовых коллективах и почему при первых шагах в профессию так важна поддержка и наставничество.

Страна встречает новое поколение тех, кто только вчера держал в руках дипломы, а сегодня уже держит будущее. 15 тыс. молодых специалистов. Они не просто "прибыли к месту работы", а встроились в ритм Беларуси. И пусть большинство выпускников еще в заслуженном отпуске и выйдут на работу только 1 августа, есть и те, кто уже с 1 июля решил, что его талант нужен здесь. И страна ответила ему взаимностью.

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В Беларуси статус "молодого специалиста" получают выпускники вузов и колледжей, которые получали профессию за счет бюджетных средств и отправлены на отработку по распределению. Стать молодым специалистом могут и выпускники платных отделений учебных заведений. Из года в год около 2 тыс. ребят-платников выбирают такую опцию. Ведь государство страхует старт. Никаких испытательных сроков и рисков увольнения "по соглашению сторон" или "из-за несоответствия" в период отработки. Это время неприкосновенно, оно дано на становление профессионала.

"Предусмотрен отдых для молодого специалиста - 31 календарный день, если это педагогический работник, то отпуск составляет 45 календарных дней, а если это тренер-преподаватель, то 60 календарных дней. Также предусмотрена компенсация в связи с переездом", - рассказала председатель Совета молодых адвокатов Белорусской республиканской коллегии адвокатов Ольга Калина.

Когда творческому потенциалу нет предела, так важно найти место работы, которое готово предоставить поле для реализации самых громких амбиций. И все чаще амбиции не готовы ждать окончания университета, поэтому чтобы как можно скорее применять теорию на практике, для самых талантливых начинающих журналистов все дороги ведут в Белтелерадиокомпанию.

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"В Белтелерадиокомпании я работаю уже 1,5 года, штатным сотрудником стала после стажировки, также здесь проходила две практики. Здесь рады молодым специалистам, всегда дадут попробовать свои силы, но важно также и проявлять настойчивость", - поделилась редактор генерального продюсерского центра Белтелерадиокомпании Анна Чернявская.

В августе 2024 года глава государства подчеркнул необходимость выпускать больше специалистов профессионально-технического звена и направлять на обучение в вуз только тех, кто закрепился в профессии и попробовал свои силы на предприятии. Беларусь с такой рабочей стратегией выгодно отличается от многих стран на постсоветском пространстве, но что самое главное, сами молодые специалисты признаются, что когда ощущаешь такую поддержку от государства, работа буквально горит в руках.

Распределение - не только волнительный момент для самих выпускников, но и для работодателей. Взамен на мотивированных и компетентных сотрудников заказчики кадров берут на себя обязательства от гарантированных надбавок и "подъемных" до первоочередного обеспечения жильем и компенсаций за аренду.

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"Мы очень дорожим нашими кадрами. Каждый год мы берем на работу выпускников колледжей. Для таких сотрудников предоставляется общежитие, мы привлекаем их к участию мероприятий, которые проходят на предприятии", - сказала главный технолог - начальник технологического управления ОАО "Керамин" Ирина Жукова.