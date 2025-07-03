Как нацистское подразделение "ЗИВА" зверствовало в Беларуси во времена ВОВ

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Уголовные дела из Центрального архива Комитета государственной безопасности Беларуси. Штамп "рассекречено", на них появился достаточно недавно. Фигуранты уголовных дел - изменники и предатели Родины. Все без исключения в годы Великой Отечественной войны добровольно пошли на службу к нацистам.

"После окончания войны розыском этих преступников, этих предателей, этих карателей занимались органы государственной безопасности. И все материалы, целиком и полностью, хранятся в архивах органов госбезопасности", - отметил начальник центрального архива КГБ Беларуси Дмитрий Воропаев.

Преступники, в отношении которых эти уголовные дела возбуждались, отличались особой жестокостью к мирному населению белорусских городов, поселков и деревень. Они служили не просто в полиции, все были сотрудниками секретного контрразведывательного и карательного органа "ЗИВА".

В дословном переводе с немецкого языка формирование называлось "Стража безопасности". Являлось структурным подразделением СД службы безопасности, которое подчинялось главному управлению имперской безопасности нацистской Германии - РСХА.

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В СД был специальный сотрудник, который курировал деятельность "ЗИВы", так называемый шеф. Это был немец, а вот во главе отделений были коллаборанты.

"Они очень серьезно относились к подготовке кадров. В Борисове была создана школа подготовки кадров для "ЗИВА". На месячный курс набиралось 25-30 человек, которых учили следственной работе, практике допросов, практике оформления, агентурной работе. То есть это было основное направление", - рассказал историк спецслужб Александр Кислицкий.

"ЗИВА" действовала только в восточных районах оккупированной Беларуси. Самые крупные подразделения были созданы в Могилеве и Бобруйске. Это была достаточно засекреченная структура в нацистской политике геноцида на оккупированной территории Беларуси.

Контроль над захваченными территориями Советского Союза - одна из стратегических задач для нацистской Германии. Она прорабатывалась еще до нападения на СССР. В начале 1941 года Главное управление имперской безопасности распределило обязательства спецслужбам нацистской Германии на территориях Советского Союза, которые предполагалось захватить. Так, охрана оккупированных восточных земель, обеспечение безопасности в тыловых районах армии вермахта - задача для аппарата СС и полиции безопасности.

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"Были разработаны и созданы так называемые айнзацгруппы, или оперативные группы. Их было создано четыре по направлениям основных групп, армейских групп, север, центр и юг", - сказал историк спецслужб Александр Кислицкий.

Айнзацгруппы - это настоящие эскадроны смерти нацистской Германии. Их формирование проходило в мае 1941 года. Ответственным был назначен начальник первого отдела РСХА, бригадефюрер СС Бруно Штреккенбах. На территории Беларуси действовала айнзацгруппа Б.

Численность айнзацгруппы была разной - от 500 до 1,2 тыс. человек. Это были сотрудники СД, гестапо, криминальной полиции, полиции порядка, военнослужащие войск СС и вспомогательный персонал. В каждой группе несколько подразделений.

С первых дней на захваченных территориях нацисты создают полицейскую службу порядка, АДИ. Она состояла из нескольких отделов - уголовный, следственный. Кроме того, охраняла различные учреждения, предприятия и коммуникации. Военный отдел занимался карательными акциями. Официально это называлось борьбой с бандитами, то есть с партизанами.

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К концу 1941 года на оккупированной территории Беларуси действовало 12 тыс. партизан, которые были объединены в 230 партизанских отрядов. Но их численность постоянно увеличивалась, росло и количество подпольных организаций. Немецкое командование издало ряд приказов и директив по реорганизации полицейской системы в связи с изменениями оперативной обстановки.

Было создано подразделение, которое выполняло функции спецслужбы, разведки и контрразведки. Среди населения оно получило название "Русское гестапо". Это подразделение считалось предЗИВой. Именно на его базе в 1943 году создается стража безопасности - "ЗИВА".

"Для борьбы с проявлениями подпольного движения, партизанского движения, и создавались подразделения "ЗИВА". Кроме того, в их непосредственную обязанность входила работа с населением и выявление агентуры партизанских отрядов и для получения информации, а она зачастую выбивалась", - отметил начальник центрального архива КГБ Беларуси Дмитрий Воропаев.

В Могилеве "ЗИВА" была сформирована в октябре 1943 года. В декабре структура начала действовать в Бобруйске. Изначально она состояла из двух отделов - уголовного и политического.

Что касается штата "ЗИВы", туда вошли самые преданные нацистам полицаи, которые отличались особой жестокостью при выполнении заданий. Палачи со стажем, которые зарекомендовали себя в полиции, затем в "Русском гестапо", в "ЗИВу" пришли на руководящие должности.

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Могилевской "ЗИВе" подчинялись Быховское, Чаусское, Белыничское и Березинское подразделения. Только оперативных и следственных работников более ста, плюс агенты. Основными методами их борьбы с советскими патриотами являлись шантаж, провокация, истязание, пытки и физическое уничтожение.

Агентов внедряли в партизанские отряды с целью выяснить место дислокации лагеря, численность формирования и личности командиров и комиссаров. Облавы на партизан у "ЗИВы" были достаточно частыми. Если ночью в какой-либо деревне появлялись партизаны, на следующий день половина деревни была арестована за связь с партизанами. Часть населения, как правило, это нетрудоспособные люди, старики и дети, расстреливалась. Трудоспособное население отправлялось на работу в Германию.

Агенты русского гестапо были внедрены во многие подпольные организации. В городе их действовало порядка 40.

"В состав подпольных организаций входили 250 человек, из них погибли 178, еще 16 погибли в партизанских отрядах и в рядах Красной Армии. То есть в живых осталось всего лишь около 50 человек из бывших подпольщиков", - заявила замдиректора Могилевского областного краеведческого музея имени Е.Р. Романова Александра Буракова.

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Первая казнь подпольщиков в Могилеве прошла в ноябре 1941 года. На площади повесили врачей Кузнецова, Паршина и Пашанина. Они спасли жизни тысячам красноармейцев, которые удерживали город в июле 1941 года, были ранены и находились на лечении в госпитале. Немцы в первую очередь уничтожали командиров, комиссаров и партийных работников. Чтобы спасти их, за одну ночь врачи переписали истории болезни.

В апреле 1942 года в Могилеве прошла еще одна казнь. Вешали трех подпольщиков Метелкина, Хохлова и Рожкова. Людей насильно загоняли на площадь. Это был метод устрашения, чтобы каждый человек видел, что его ожидают в случае неподчинения нацистскому режиму.

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Также, как "Русское гестапо" внедряло своих агентов в подпольные группы, подпольщики внедряли своих в различные немецкие учреждения, в том числе в "ЗИЛу".

"Подпольщица Анна Иванова работала в период оккупации в гестапо. Знание немецкого языка позволило добывать ценную информацию для подпольщиков. Она делала копии документов. Эти копии передавались в партизанские отряды. Также она передавала информацию о готовящихся облавах, операциях, также списки провокаторов, списки полицейских, а также списки тех, кого готовили к уничтожению", - рассказала Александра Буракова.

Подпольщица Анна Иванова, которая была внедрена в "Русское гестапо", пытки видела ежедневно. По доносу предателей ее арестовали.