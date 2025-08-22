Позитив и подарки к школе получили более чем 40 малышей-сирот в Национальном детском технопарке

В Беларуси продолжаются благотворительные акции ко Дню знаний. Сегодняшний день (22 августа) выдался особенным для деток, которые воспитываются в домах семейного типа.





40 будущих первоклассников со всей страны приехали в Национальный детский технопарк. Белорусский детский фонд организовал праздничную программу, чтобы зарядить позитивом перед началом учебного года и совместно с предприятиями подготовил подарочные наборы. Это школьные рюкзаки и все необходимые канцелярские принадлежности.

Людмила Кондрашова, председатель правления Белорусского детского фонда: "Возможно, многие из них сегодня впервые переступили порог этого удивительного технопарка, но потом вернутся сюда и будут достигать космических высот, становясь гордостью нашей страны. Детский фонд тесно сотрудничает со всеми образовательными учреждениями по всей стране. И речь идет не только о приобретении школьной одежды, подарков или письменных принадлежностей, прежде всего это забота о психологическом состоянии детей и их патриотическом воспитании".

"Коллектив откликнулся, потому что помогать тем, кто действительно в этом нуждается, - это почетно и вызывает гордость. Но самое главное - помощь адресная и необходима детям", - рассказал заместитель гендиректора ЗАО "Атлант" Александр Мошко.