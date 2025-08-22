3.70 BYN
Позитив и подарки к школе получили более чем 40 малышей-сирот в Национальном детском технопарке
В Беларуси продолжаются благотворительные акции ко Дню знаний. Сегодняшний день (22 августа) выдался особенным для деток, которые воспитываются в домах семейного типа.
40 будущих первоклассников со всей страны приехали в Национальный детский технопарк. Белорусский детский фонд организовал праздничную программу, чтобы зарядить позитивом перед началом учебного года и совместно с предприятиями подготовил подарочные наборы. Это школьные рюкзаки и все необходимые канцелярские принадлежности.
Людмила Кондрашова, председатель правления Белорусского детского фонда: "Возможно, многие из них сегодня впервые переступили порог этого удивительного технопарка, но потом вернутся сюда и будут достигать космических высот, становясь гордостью нашей страны. Детский фонд тесно сотрудничает со всеми образовательными учреждениями по всей стране. И речь идет не только о приобретении школьной одежды, подарков или письменных принадлежностей, прежде всего это забота о психологическом состоянии детей и их патриотическом воспитании".
"Коллектив откликнулся, потому что помогать тем, кто действительно в этом нуждается, - это почетно и вызывает гордость. Но самое главное - помощь адресная и необходима детям", - рассказал заместитель гендиректора ЗАО "Атлант" Александр Мошко.
Чужих детей в Беларуси нет. Об этом не раз говорил Президент. Сегодня особое внимание государство уделяет тем, кто нуждается в празднике как никто другой.