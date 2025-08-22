3.70 BYN
Переговоры на Аляске глазами белорусского журналиста. Часть 5: Вещать будем из… палатки
- Эксклюзив
Часть 1: Летим или не летим?
Часть 2: Welcome to the USA
Часть 3: В поисках связи
Часть 4: Обратная сторона красивой картинки
Нас везут до парковки местного торгового центра. Там попросили нас выйти и всех пересортировали. Чемоданы оставили в автобусе - на нем поедем в аэропорт по окончании работы. В спортивный центр мы больше не вернемся.
"Мне нравится ваш костюм"
У меня с собой рюкзак с водой, бананом и проводами, а также небольшая сумка с паспортом, зарядными и телефонами - с ней я буду бегать весь день.
На парковке максимально вежливые сотрудники службы безопасности. И, как я понимаю позже, пресс-службы Трампа. "Мне нравится ваш костюм", - дружелюбно говорит девушка, отмечая меня в списке.
А еще здесь толпа журналистов из США. Мы впервые за все время пребывания здесь видим американский пул. В целом, ничем не отличаются от нас - телефон, камера, оборудование, костюм, компьютер, внимательный взгляд и улыбка.
Нескончаемые досмотры и просьбы не снимать
Пресса и сотрудники службы безопасности ведут себя корректно. Все максимально вежливы, но просят не снимать. "Милые, все, что нам нужно, мы сняли еще в первые минуты пребывания здесь", - улыбаюсь про себя. В нашей крови бежит чистый эфирный адреналин с самого утра. Не спорим ни с кем, опускаем телефоны. А отснятое видео уже летит на базу в Минске.
Пересаживаемся в другие автобусы. Русские и американцы - в разные. Далее мы будем следовать к одной точке, но всегда будем разделены - автобусами, проходами, сотрудниками охраны. Это немного странно, что нас не смешивают. Я чувствую это как что-то искусственное. Но таковы правила.
Нас везут на военную базу Элмендорф-Ричардсон. Несколько часов мы будем проходить процедуру досмотра. Проверят все оборудование, личные вещи и нас самих металлоискателями. "Никаких снеков в сумочке?" - шутит сотрудник службы безопасности с журналистской, стоявшей передо мной. "У меня точно есть парочка, угостить?" - улыбаюсь я, подходя к нему следующей. Мы обмениваемся дежурными "How are you", "Good".
Все чисто. Нам выдают бейджи и опять делят на группы. Основной пул будет ждать общую пресс-конференцию. Мы - узкий пул - поедем на взлетную полосу встречать лидеров РФ и США.
Нам все еще запрещено снимать. Тестируем связь по "Зуму" с режиссерами из Минска - я тайком врубаю "Зум" в опущенном телефоне, так как если его подниму, мне громко и резко скажут опустить его. Так уже делали замечание коллегам. Не рискую. Мы устанавливаем связь. Все в порядке. Велика вероятность, что я буду работать в прямом эфире по "Зуму "весь день. Тестируем звук в разных форматах, останавливаемся на том, что я буду работать в наушниках.
"Виктория, не теряйтесь!"
Мы сидим в автобусе, время тянется. Нет ясности, сколько еще продлится процедура, и как долго нас будут везти на базу.
Но, как оказалось, мы совсем близко. Минут 15-20 - и впереди вырисовываются очертания… палатки.
"Это что, пресс-центр?" - спрашиваем мы друг друга с огромными глазами. Выясняется, да. Мы будем работать из палатки. Но все не так плохо: нас встречают горячим кофе из огромных термосов, боксами с завтраками и огромным выбором сладостей. "Жить можно!" - ободряемся мы. Впереди тяжелый рабочий день, и лучше, когда есть вода/кофе и какой-то перекус.
У нас буквально час на то, чтобы найти места за столом и попробовать подключить Wi-Fi (безуспешно, продолжаем работать с мобильного интернета, лишний раз благословляю свое чутье, заставившее рыскать вчера в поисках сим-карт). Осматриваемся, снимаем сам пресс-центр, зал для пресс-конференции. Что-то бросаю на эфир срочно. В Минске почти 21.00, время итоговой программы "Панорама", мне нужно там быть, что бы ни происходило вокруг. Я привязана к событиям, но к выпускам наших новостей - еще больше. Такая специфика работы журналиста.
"Виктория, не теряйтесь, скоро поедем на взлетку", - сообщают сотрудники пресс-службы Кремля. Мне разрешают сбегать за чашкой кофе (это первая чашка за двое суток). Выпиваю ее огромными глотками, запивая бургер из ланч-бокса. Я готова.
Буквально спустя несколько минут нас (13 человек "узкого пула") забирают. Мы почти выбегаем к микроавтобусу, бодро садимся. Держу наготове телефон. Работаю без оператора, так как его не аккредитовали в такой узкий состав - там слишком ограничено количество мест. Значит, на мне все: снять все происходящее на телефон, сбросить материалы, включиться в прямые эфиры.
Молюсь, чтобы заряда телефона хватило, и мобильный интернет тянул. Понимаю, что на всю страну это покажу только я.
Мы подъезжаем. Аэродром, военная база Элмендорф-Ричардсон, Аляска, США.
Продолжение следует.
