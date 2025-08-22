Переговоры на Аляске глазами белорусского журналиста. Часть 5: Вещать будем из… палатки news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2d5ba3c0-e5f0-4500-80b8-2b056db4f3b9/conversions/4ad8782f-828a-453d-bf28-d73d6c21c1c2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2d5ba3c0-e5f0-4500-80b8-2b056db4f3b9/conversions/4ad8782f-828a-453d-bf28-d73d6c21c1c2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2d5ba3c0-e5f0-4500-80b8-2b056db4f3b9/conversions/4ad8782f-828a-453d-bf28-d73d6c21c1c2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2d5ba3c0-e5f0-4500-80b8-2b056db4f3b9/conversions/4ad8782f-828a-453d-bf28-d73d6c21c1c2-xl-___webp_1920.webp 1920w

Нас везут до парковки местного торгового центра. Там попросили нас выйти и всех пересортировали. Чемоданы оставили в автобусе - на нем поедем в аэропорт по окончании работы. В спортивный центр мы больше не вернемся.

"Мне нравится ваш костюм"

У меня с собой рюкзак с водой, бананом и проводами, а также небольшая сумка с паспортом, зарядными и телефонами - с ней я буду бегать весь день.

На парковке максимально вежливые сотрудники службы безопасности. И, как я понимаю позже, пресс-службы Трампа. "Мне нравится ваш костюм", - дружелюбно говорит девушка, отмечая меня в списке.

А еще здесь толпа журналистов из США. Мы впервые за все время пребывания здесь видим американский пул. В целом, ничем не отличаются от нас - телефон, камера, оборудование, костюм, компьютер, внимательный взгляд и улыбка.

Нескончаемые досмотры и просьбы не снимать

Пресса и сотрудники службы безопасности ведут себя корректно. Все максимально вежливы, но просят не снимать. "Милые, все, что нам нужно, мы сняли еще в первые минуты пребывания здесь", - улыбаюсь про себя. В нашей крови бежит чистый эфирный адреналин с самого утра. Не спорим ни с кем, опускаем телефоны. А отснятое видео уже летит на базу в Минске.

Пересаживаемся в другие автобусы. Русские и американцы - в разные. Далее мы будем следовать к одной точке, но всегда будем разделены - автобусами, проходами, сотрудниками охраны. Это немного странно, что нас не смешивают. Я чувствую это как что-то искусственное. Но таковы правила.

Нас везут на военную базу Элмендорф-Ричардсон. Несколько часов мы будем проходить процедуру досмотра. Проверят все оборудование, личные вещи и нас самих металлоискателями. "Никаких снеков в сумочке?" - шутит сотрудник службы безопасности с журналистской, стоявшей передо мной. "У меня точно есть парочка, угостить?" - улыбаюсь я, подходя к нему следующей. Мы обмениваемся дежурными "How are you", "Good".

Все чисто. Нам выдают бейджи и опять делят на группы. Основной пул будет ждать общую пресс-конференцию. Мы - узкий пул - поедем на взлетную полосу встречать лидеров РФ и США.

Нам все еще запрещено снимать. Тестируем связь по "Зуму" с режиссерами из Минска - я тайком врубаю "Зум" в опущенном телефоне, так как если его подниму, мне громко и резко скажут опустить его. Так уже делали замечание коллегам. Не рискую. Мы устанавливаем связь. Все в порядке. Велика вероятность, что я буду работать в прямом эфире по "Зуму "весь день. Тестируем звук в разных форматах, останавливаемся на том, что я буду работать в наушниках.

"Виктория, не теряйтесь!"

Мы сидим в автобусе, время тянется. Нет ясности, сколько еще продлится процедура, и как долго нас будут везти на базу.

Но, как оказалось, мы совсем близко. Минут 15-20 - и впереди вырисовываются очертания… палатки.

"Это что, пресс-центр?" - спрашиваем мы друг друга с огромными глазами. Выясняется, да. Мы будем работать из палатки. Но все не так плохо: нас встречают горячим кофе из огромных термосов, боксами с завтраками и огромным выбором сладостей. "Жить можно!" - ободряемся мы. Впереди тяжелый рабочий день, и лучше, когда есть вода/кофе и какой-то перекус.

У нас буквально час на то, чтобы найти места за столом и попробовать подключить Wi-Fi (безуспешно, продолжаем работать с мобильного интернета, лишний раз благословляю свое чутье, заставившее рыскать вчера в поисках сим-карт). Осматриваемся, снимаем сам пресс-центр, зал для пресс-конференции. Что-то бросаю на эфир срочно. В Минске почти 21.00, время итоговой программы "Панорама", мне нужно там быть, что бы ни происходило вокруг. Я привязана к событиям, но к выпускам наших новостей - еще больше. Такая специфика работы журналиста.

"Виктория, не теряйтесь, скоро поедем на взлетку", - сообщают сотрудники пресс-службы Кремля. Мне разрешают сбегать за чашкой кофе (это первая чашка за двое суток). Выпиваю ее огромными глотками, запивая бургер из ланч-бокса. Я готова.

Буквально спустя несколько минут нас (13 человек "узкого пула") забирают. Мы почти выбегаем к микроавтобусу, бодро садимся. Держу наготове телефон. Работаю без оператора, так как его не аккредитовали в такой узкий состав - там слишком ограничено количество мест. Значит, на мне все: снять все происходящее на телефон, сбросить материалы, включиться в прямые эфиры.

Молюсь, чтобы заряда телефона хватило, и мобильный интернет тянул. Понимаю, что на всю страну это покажу только я.

Мы подъезжаем. Аэродром, военная база Элмендорф-Ричардсон, Аляска, США.

Продолжение следует.