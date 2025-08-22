"В Минске конфликт мог бы завершиться". Заявления Лукашенко комментируют эксперты

Всепогодное партнерство, ШОС, дипломатия лидеров. Президент Беларуси дал интервью Медиакорпорации Китая (CMG). Это один из крупнейших медиаконгломератов в мире. Медиаресурсы холдинга доступны в 143 странах и регионах планеты. Охват аудитории - более миллиарда человек в КНР и за ее пределами.



Большой откровенный разговор продолжался полтора часа.

В числе тем - взаимодействие между нашими странами и интенсивность визитов главы белорусского государства в КНР. Речь шла о том, что лежит в основе столь крепких белорусско-китайских отношений, с чем связан такой рывок в двусторонних связях, их высочайший уровень - всепогодного и всестороннего партнерства.



Обсудили также двусторонние глобальные проекты, в том числе индустриальный парк, создание в "Великом камне" самых благоприятных условий для его интенсивной работы. Не обошли стороной и международную повестку, в частности, переговоры на Аляске по мирному урегулированию украинского конфликта.



Александр Лукашенко подробно выразил свою позицию по этим вопросам. Интерес китайских журналистов своевременный, считают эксперты. Интервью состоялось в преддверии крупных международных мероприятий в Китае - саммита ШОС и парада Победы в Пекине, куда в числе мировых лидеров приглашен и Александр Лукашенко. Время сверить часы и озвучить белорусскую позицию.

Александр Шпаковский, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Александр Шпаковский, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "На недавнем совещании по ракетостроению глава государства анонсировал предстоящий визит в КНР. На мой взгляд, это нормальная практика и достаточно грамотное решение - в преддверии визита белорусская сторона устами Президента озвучивает определенные смыслы, которые мы хотели бы донести до наших китайских партнеров. Речь идет и о вопросах международной безопасности, и о некоторых аспектах, связанных с внутренней белорусской повесткой, вокруг которых в зарубежных СМИ распространяется множество слухов. Кроме того, стоит отметить белорусско-американские переговоры, которые для некоторых внешних игроков и представителей экспертного сообщества стали неожиданностью. Тем не менее, я абсолютно убежден, что координация между Минском и Пекином в этом вопросе была и сохраняется. В том числе через средства массовой информации Президент доносит до широкой китайской аудитории нашу точку зрения по ряду значимых и актуальных тем".

Александр Лукашенко сделал ряд важных заявлений и в общении с белорусскими медиа. На переговорах на Аляске не было проигравших, США действительно хотят мира в Украине, а Минск не напрашивается в организаторы дальнейшего переговорного процесса.

Александр Лукашенко убежден: Трамп отлично справился с ролью посредника. Упрекнуть его не в чем. Но для достижения мира нужно пройти несколько этапов. От Трампа и дальше многое зависит. Если с участием США получится достичь мирных договоренностей, Европа будет вынуждена принять эти решения. И она должна включиться в процесс урегулирования конфликта, а не разжигать его. Беларусь и Россия будут настаивать, чтобы Украина в будущем не стала плацдармом для нападения.

Наш Президент дал оценки происходящего, поделился инсайдами своего разговора с Трампом и обозначил свою позицию в самых острых вопросах, в том числе насчет развития ситуации вокруг Украины. Александр Лукашенко рассказал, что не стремится любыми способами добиться того, чтобы организовать переговоры по Украине в Минске. Но если стороны об этом договорятся и захотят их провести здесь, белорусская сторона сделает все необходимое. Это заявление комментирует эксперт.

Вадим Елфимов, завкафедрой социальной политики и идеологии Академии управления при Президенте Беларуси