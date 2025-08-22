3.70 BYN
2.97 BYN
3.47 BYN
"В Минске конфликт мог бы завершиться". Заявления Лукашенко комментируют эксперты
Всепогодное партнерство, ШОС, дипломатия лидеров. Президент Беларуси дал интервью Медиакорпорации Китая (CMG). Это один из крупнейших медиаконгломератов в мире. Медиаресурсы холдинга доступны в 143 странах и регионах планеты. Охват аудитории - более миллиарда человек в КНР и за ее пределами.
Большой откровенный разговор продолжался полтора часа.
В числе тем - взаимодействие между нашими странами и интенсивность визитов главы белорусского государства в КНР. Речь шла о том, что лежит в основе столь крепких белорусско-китайских отношений, с чем связан такой рывок в двусторонних связях, их высочайший уровень - всепогодного и всестороннего партнерства.
Обсудили также двусторонние глобальные проекты, в том числе индустриальный парк, создание в "Великом камне" самых благоприятных условий для его интенсивной работы. Не обошли стороной и международную повестку, в частности, переговоры на Аляске по мирному урегулированию украинского конфликта.
Александр Лукашенко подробно выразил свою позицию по этим вопросам. Интерес китайских журналистов своевременный, считают эксперты. Интервью состоялось в преддверии крупных международных мероприятий в Китае - саммита ШОС и парада Победы в Пекине, куда в числе мировых лидеров приглашен и Александр Лукашенко. Время сверить часы и озвучить белорусскую позицию.
Александр Шпаковский, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "На недавнем совещании по ракетостроению глава государства анонсировал предстоящий визит в КНР. На мой взгляд, это нормальная практика и достаточно грамотное решение - в преддверии визита белорусская сторона устами Президента озвучивает определенные смыслы, которые мы хотели бы донести до наших китайских партнеров. Речь идет и о вопросах международной безопасности, и о некоторых аспектах, связанных с внутренней белорусской повесткой, вокруг которых в зарубежных СМИ распространяется множество слухов. Кроме того, стоит отметить белорусско-американские переговоры, которые для некоторых внешних игроков и представителей экспертного сообщества стали неожиданностью. Тем не менее, я абсолютно убежден, что координация между Минском и Пекином в этом вопросе была и сохраняется. В том числе через средства массовой информации Президент доносит до широкой китайской аудитории нашу точку зрения по ряду значимых и актуальных тем".
Александр Лукашенко сделал ряд важных заявлений и в общении с белорусскими медиа. На переговорах на Аляске не было проигравших, США действительно хотят мира в Украине, а Минск не напрашивается в организаторы дальнейшего переговорного процесса.
Александр Лукашенко убежден: Трамп отлично справился с ролью посредника. Упрекнуть его не в чем. Но для достижения мира нужно пройти несколько этапов. От Трампа и дальше многое зависит. Если с участием США получится достичь мирных договоренностей, Европа будет вынуждена принять эти решения. И она должна включиться в процесс урегулирования конфликта, а не разжигать его. Беларусь и Россия будут настаивать, чтобы Украина в будущем не стала плацдармом для нападения.
Наш Президент дал оценки происходящего, поделился инсайдами своего разговора с Трампом и обозначил свою позицию в самых острых вопросах, в том числе насчет развития ситуации вокруг Украины. Александр Лукашенко рассказал, что не стремится любыми способами добиться того, чтобы организовать переговоры по Украине в Минске. Но если стороны об этом договорятся и захотят их провести здесь, белорусская сторона сделает все необходимое. Это заявление комментирует эксперт.
Вадим Елфимов, завкафедрой социальной политики и идеологии Академии управления при Президенте Беларуси: "В свое время, уже довольно давно, я говорил, что будут Минск-3 и Минск-4. Мне кажется, это могло бы стать той самой моральной точкой, которая действительно завершила бы этот конфликт. Лучшей площадки, чем Минск, просто не найти. Мы действительно братья, мы не заинтересованы ни в какой войне или конфликте, всегда готовы предоставить эту площадку для переговоров. Мы не стремимся быть посредниками, мы и не посредники. Это приезд к братьям. Если российская сторона будет готова, она всегда поддержит такую инициативу. Вопрос лишь в том, будет ли к этому готова украинская сторона, созреет ли она для этого. Думаю, рано или поздно это все-таки произойдет, возможно, уже не с теми фамилиями, которые сейчас у всех на слуху. Но именно тогда будет заключено окончательное мирное соглашение, даже не просто соглашение, а, я бы сказал, начнется новая страница в развитии наших трех братских государств".