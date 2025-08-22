На III Играх стран СНГ белорусы выступят почти во всех видах спорта

Белорусская делегация на III Игры стран СНГ сформирована. Об этом в интервью "Первому информационному" рассказал первый замминистра спорта и туризма Александр Дорохович.

Не осталось вопросов по логистике нашей сборной и инфраструктуре. Принимает форум Азербайджан. Он забрал эстафету у нашей страны. Ведь II Игры стран СНГ проходили в Беларуси в августе 2023-го. Это был настоящий праздник дружбы, уважения, и взаимопонимания.



У наших атлетов огромное желание добиться высокого результата. Напомним, на II Играх Беларусь стала второй в общекомандном зачете.

Первый замминистра спорта и туризма Беларуси Александр Дорохович news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/612a1f66-2705-4b23-be44-a5cc6256ebd4/conversions/c31dff4c-6241-47f2-a750-6f968b302b5b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/612a1f66-2705-4b23-be44-a5cc6256ebd4/conversions/c31dff4c-6241-47f2-a750-6f968b302b5b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/612a1f66-2705-4b23-be44-a5cc6256ebd4/conversions/c31dff4c-6241-47f2-a750-6f968b302b5b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/612a1f66-2705-4b23-be44-a5cc6256ebd4/conversions/c31dff4c-6241-47f2-a750-6f968b302b5b-xl-___webp_1920.webp 1920w Первый замминистра спорта и туризма Беларуси Александр Дорохович

"Уже сформирована общая делегация, а также делегация спортсменов по 20 видам спорта. Сейчас идет финальная подготовка. Будем болеть за наших, переживать и надеяться на хорошее выступление", - заявил первый замминистра спорта и туризма Беларуси Александр Дорохович.