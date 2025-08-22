3.70 BYN
На III Играх стран СНГ белорусы выступят почти во всех видах спорта
Белорусская делегация на III Игры стран СНГ сформирована. Об этом в интервью "Первому информационному" рассказал первый замминистра спорта и туризма Александр Дорохович.
Не осталось вопросов по логистике нашей сборной и инфраструктуре. Принимает форум Азербайджан. Он забрал эстафету у нашей страны. Ведь II Игры стран СНГ проходили в Беларуси в августе 2023-го. Это был настоящий праздник дружбы, уважения, и взаимопонимания.
У наших атлетов огромное желание добиться высокого результата. Напомним, на II Играх Беларусь стала второй в общекомандном зачете.
"Уже сформирована общая делегация, а также делегация спортсменов по 20 видам спорта. Сейчас идет финальная подготовка. Будем болеть за наших, переживать и надеяться на хорошее выступление", - заявил первый замминистра спорта и туризма Беларуси Александр Дорохович.
III Игры стран СНГ пройдут в городах Азербайджана с 26 сентября по 8 октября. В программе футбол, плавание, прыжки на батуте, художественная гимнастика и другие.