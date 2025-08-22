Голод, нищета и смерть. В ООН сделали доклад о ситуации в секторе Газа

Ситуация в области продовольственной безопасности в одной из провинций Газы на севере палестинского анклава впервые была официально охарактеризована как голод. Об этом 22 августа заявил поддерживаемый ООН орган, который отвечает за мониторинг продовольственной безопасности (IPC), пишет ТАСС.

"По состоянию на 15 августа 2025 года в провинции Газа подтвержден голод (5-я фаза по шкале IPC) на основании достоверных данных", - сообщается в докладе организации.

По оценкам IPC, в настоящий момент более 500 тыс. человек в секторе Газа проживают "в катастрофических условиях, характеризующихся голодом, нищетой и смертью". Отмечается, что, по классификации IPC, еще более 1 млн жителей палестинского анклава находятся в чрезвычайной продовольственной ситуации (4-я фаза IPC), а около 396 тыс. человек - в кризисной ситуации (3-я фаза IPC).

Эксперты IPC прогнозируют, что "к концу сентября голод распространится на провинции Дейр-эль-Балах и Хан-Юнис" в центральной и южной части анклава. Ожидается, что почти треть населения Газы - примерно 641 тыс. человек - к этому времени окажется в катастрофических условиях (5-я фаза по шкале IPC), по классификации продовольственной безопасности.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркнул, что распространение голода в секторе Газа представляет собой рукотворную катастрофу, безнаказанное продолжение которой нельзя допустить. По словам Гутерриша, на Израиле лежат "четкие обязательства согласно нормам международного права, включая обеспечение населения Газы продуктами питания и необходимыми медикаментами".

"Недопустимо, чтобы подобное положение дел оставалось без последствий," - заявил генсек ООН, настоятельно призывая конфликтующие стороны в секторе Газа к немедленному прекращению огня, освобождению всех удерживаемых заложников и предоставлению организациям, оказывающим гуманитарную помощь, свободного доступа на палестинскую территорию.

В свою очередь в Израиле отвергли доклад ООН о голоде в секторе Газа, назвав его "сфабрикованным" и "основанным на лжи" ХАМАС. Соответствующее заявление распространила пресс-служба МИД еврейского государства.