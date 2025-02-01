Как полесский город Иваново сохраняет и приумножает традиции предков

Полесский город Иваново принял 25-й День белорусской письменности, прописал у себя международный фестиваль джазовой музыки, создал "Лабиринт времени", а в 2025 году получил статус культурной столицы Беларуси.

Город сохраняет и приумножает традиции предков. А еще там на протяжении вот уже 25 лет существует единственная в стране школа бондарства.

Вячеслав Масюк, учитель истории гимназии г. Иваново:

"Первое упоминание города Иваново в письменных источниках относится к 1617 году. Он был местечком под названием Яново. В городе была церковь и костел. Сегодня Иваново - современный районный центр. В нем проживает более 16 тыс. жителей. В нашем городе находятся 3 школы и гимназия, 7 садов. Я работаю в нашей гимназии. Это старейшее учебное заведение города. Оно недавно отпраздновало 70-летие".

Часть выпускников возвращается в родной город. Здесь созданы все условия для их профессионального роста. В 2024-м для молодых специалистов было сдано 30 арендных квартир, в 2025-м планируется сдача еще 25 квартир.

Идет постоянное обновление системы здравоохранения, приобретается новое оборудование. В 2024 году был открыт кабинет компьютерной томографии. Это свидетельствует о том, что в городе заботятся о здоровье граждан.

В Иванове есть многофункциональный спорткомплекс. В современном двухэтажном здании располагается спортивный зал для игровых видов спорта, детский и взрослый бассейны, тренажерный зал. Спорткомплекс стал настоящим местом здорового отдыха для всех жителей города и района.

"Гордостью нашего города является действующая с 2000 года школа бондарства. Она единственная в Беларуси. Ребята учатся создавать различные изделия из дерева - катки, маслобойки, барильца. За три года обучения ребята получают диплом по направлению деятельности", - рассказал Вячеслав Масюк.

В 2025 году Иваново стал культурной столицей Беларуси.

Среди жителей Иванова до 1940-х годов был популярен промысел лобурей, которые ходили по городам и деревням Беларуси и просили деньги на восстановление и ремонт православных храмов. У них был свой собственный язык. Только в Янове существовал такой вид промысла.

Летом 2021 года в городе был торжественно открыт культурно-ландшафтный парк "Лабиринт времени", где можно познакомиться с объектами исчезнувшего историко-культурного наследия Ивановского района.