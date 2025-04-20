Как порох - специалисты рассказали, почему горит трава и как предотвратить пожар

Тепло вернулось на этой неделе в Беларусь, а вместе с ним пожароопасная ситуация. В первую очередь это касается леса - ограничено посещение более чем на половине территории страны. Наблюдение за очагами пожаров круглосуточно ведется даже из космоса. Каждый час специалисты центра управления и реагирования на чрезвычайные ситуации следят за безопасностью.

Умные программы, анализируя данные спутников, отображают термоточки на карте - пожар, сжигание травы или мусора. Все это способны обнаружить спасатели еще до звонка в службу 101, чтобы предотвратить большую трагедию.

Сильный ветер вмиг может превратить небольшой костер в неконтролируемый пожар. Сокращение лесных угодий снижает способность поглощать углекислый газ и поддерживать водный цикл.

Наталья Наумова, официальный представитель Республиканского центра управления и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС Беларуси:

"Люди начинают наводить порядок на придомовых территориях частных жилых домовладений, сжигают сухую растительность и мусор, что впоследствии при несоблюдении мер безопасности приводит к возникновению пожаров. Не поджигайте сухую траву, не оставляйте действующие костры без присмотра, запаситесь огнетушителем или ведром с водой и наблюдайте за огнем. Уходя, затушите угли до полного прекращения тления. Во избежание перехода огня с одного строения на другое своевременно очищайте от мусора территорию хозпостроек и придомовую территорию".

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Эти элементарные вещи - залог безопасности. Но между тем с начала года в Беларуси уже произошло 3,5 тыс. пожаров в экосистемах. И эта цифра неуклонно растет. Чтобы не допустить глобального огня, круглосуточно центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций ведет наблюдение за нашей страной.

"Около 20 спутников ежедневно пролетают над страной и через 10 минут после облета каждого из спутников мы получаем информацию на наш геопортал МЧС Беларуси", - рассказал инженер отдела Республиканского центра управления и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС Беларуси Павел Пресняк.

Весна - тревожная для спасателей пора года. Одни сжигают траву, другие мусор. Все это может привести к печальным последствиям. Только за пятницу произошли 5 лесных пожаров и более 50 на лугу. Быстро обнаружить очаг помогает космический мониторинг.

"Каждый пожар индивидуальный. Если говорить про торфяники, то это более продолжительные пожары, которые нужно долгое время упорно тушить по особенной технологии. Если говорить про угрозу населенным пунктам, это все-таки возгорания травы, кустарников, потому что они моментально распространяются. При наличии сильного ветра переход этих пожаров на дома и другие объекты занимает считанные минуты. Что касается лесного фонда, то это большой ущерб для лесонасаждений. Каждый пожар может быть особенным и по-своему сложным при тушении и реагировании", - поделился замначальника Республиканского центра управления и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС Беларуси Алексей Андреенко.

Пожар - это не просто воспламенение древесины. Например, очаги активного горения в Якутии - проблема для всей планеты. В 2021 году там горело 8 млн. га леса. По белорусским меркам это четверть страны.

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В наиболее тяжелые дни в нашей стране фиксируется более 300 пожаров в сутки. Избежать глобальной проблемы и помогает спутниковый мониторинг.

Картинка горящих лесов напоминает кадры фильма-катастрофы, когда все в огне. Пожары такие регулярно есть в США, Турции, Австралии, в России (все это не бедные страны). Но в Беларуси такого горящего ада нет.

"В первую очередь благодаря нашему географическому расположению. У нас не такие климатические условия как в той же Калифорнии, где очень протяженные засушливые периоды. Так как у нас лесной фонд сбалансированный, постоянно ведется работа по наведению порядка на земле, расчистке ветровалов и так далее. Это все позволяет сохранить продуктивность этих насаждений. Здесь огонь не так активно распространяется, как по засушливым регионам той же Турции, Испании, западным территориям США", - отметил замначальника Республиканского центра управления и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС Беларуси Алексей Андреенко.