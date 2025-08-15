3.72 BYN
Как проходила переаттестация отряда спецназначения "ЗУБР" по международным стандартам
15 августа станут известны результаты сдачи белорусскими спасателями профэкзамена на готовность к международным спасательным миссиям. Процедура переаттестации отряда спецназначения "ЗУБР" по строгим стандартам INSARAG завершается.
На двое суток полигон под Борисовом превратился в вымышленную страну, где произошло разрушительное землетрясение магнитудой 8,2 балла. "ЗУБРам" предстояло продемонстрировать международной комиссии все, на что они способны. Каждое действие, начиная от приема и обработки запроса о помощи и организации координационного штаба до организации работ на месте бедствия отрабатывали в точности, как в реальности. Профессионализм "ЗУБРов" и их мастерство владения аварийно-спасательным оборудованием и работу с четвероногими подопечными оценивали 12- международных экспертов и наблюдатели из 5 стран.
36 часов изнурительной работы нон-стоп на 10 площадках позади, а это значит, что пришло время итогов - их подведут после обеда.