Как проходила переаттестация отряда спецназначения "ЗУБР" по международным стандартам

На двое суток полигон под Борисовом превратился в вымышленную страну, где произошло разрушительное землетрясение магнитудой 8,2 балла. "ЗУБРам" предстояло продемонстрировать международной комиссии все, на что они способны. Каждое действие, начиная от приема и обработки запроса о помощи и организации координационного штаба до организации работ на месте бедствия отрабатывали в точности, как в реальности. Профессионализм "ЗУБРов" и их мастерство владения аварийно-спасательным оборудованием и работу с четвероногими подопечными оценивали 12- международных экспертов и наблюдатели из 5 стран.