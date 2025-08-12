Как проходит подготовка к финалу "Мисс Беларусь - 2025" - погрузились в атмосферу красоты

В Минске продолжается подготовка к финалу Национального конкурса "Мисс Беларусь - 2025". В этом году кастинги прошли во всех областях страны. Всего на участие было подано свыше 500 заявок, но дойти до минских софитов удалось не всем.

Соперническое закулисье белорусской сказки

Дефиле, фотосессии, смена имиджа. Сказка начинается прямо сейчас. Национальный конкурс "Мисс Беларусь - 2025" продолжает подготовку к финалу. 24 девушки из разных уголков Беларуси, совсем не похожие друг на друга. У каждой своя история, но общая на всех мечта - белорусская корона из белого золота. Ставки высоки как никогда, на кону титул первой красавицы Синеокой.

Эксклюзив, которому нет аналогов в стране. Золотая корона весом в 400 грамм. Очередь за белорусским бриллиантом выстроилась прямо на шпильках. Белое золото 585-й пробы, топазы и фианиты. Хранится драгоценность под надежным замком Национальной школы красоты, достают ее лишь в особых случаях. Белорусская корона, как туфелька, придется в пору лишь самой достойной.

Для этих золушек сказка только начинается. Держать лицо придется не только внешним обаянием, но и поступками. В программе красивой жизни время найдется и для добрых дел. Ведь их образ - это имидж всей страны. В течение месяца девушки посетят субботники, примут участие в мероприятии по благоустройству территории Национального исторического музея Беларуси.

Идти уверенно не только по подиуму, но и по жизни. Гонка красоты набирает скорость. Ежедневно с 8 до 20 каждая из них борется за право стать той самой главной красавицей страны. И пусть сердце белорусок стучит для добрых дел, дух соперничества еще никто не отменял.