На участие в "Мисс Беларусь - 2025" было подано 500 заявок, из них только 24 девушки вышли в финал
Столица встретила участниц Национального конкурса "Мисс Беларусь" уже в 14-й раз. В этом году удивлять и покорять сердца зрителей будут девушки самых разных профессий. География конкурса прошлась по всем уголкам страны: Солигорск, Мозырь, Жодино, Минск, Гомель и другие.
Не по шаблонным стандартам, здесь каждая уникальна по-своему. Национальный конкурс "Мисс Беларусь" проехался по всей стране, чтобы отобрать самых красивых и талантливых. Первая красавица в Беларуси - заветный титул, до которого дойти придется прямо на шпильках.
"Формула нашей красоты - это белорусская культура, наши люди. Благодаря им мы вот такие", - уверенно сказала участница конкурса "Мисс Беларусь - 2025" Дарья Базылева.
Участница конкурса Кристина Бельская отметила, что участницы конкурса должны быть умными, красивыми и ответственными. Они должны любить свою Родину, людей, природу и красоту, которая есть в Беларуси.
"У меня есть любимая фраза из сказки "Золушка": "Будь сильнее и верь в добро". Я думаю, что каждый человек этой фразой должен пользоваться, потому что добро всегда приветствуется", - подчеркнула участница Татьяна Марчук.
Конкурсантки должны стрелять на поражение не только внешней красотой, но и внутренним стержнем.
Факт
Параметры 90-60-90, рост не ниже 172 см, а что самое главное - доброе белорусское сердце.
Всего на участие в кастинге было подано свыше 500 заявок, из них только 24 девушки вышли в финал. У красавиц вовсе не модельные профессии - они врачи, экономисты, аграрии, технологи и даже дирижеры. На высокую шпильку встали даже те, кто в ответе за покой белорусов.
"Я амазонка. Думаю, мне это подходит, образ будто нашел меня. Я даже в первый раз стреляла из лука сегодня на съемках", - рассказала о своем образе участница конкурса "Мисс Беларусь - 2025" Алина Калиничева.
Девушки должны отработать и дисциплинированность - ранний подъем, а дальше репетиции, дефиле, фотосессии, примерки и даже смена имиджа. График уж точно не как у принцесс. Получить белорусскую корону здесь мечтает каждая.
Но не все так считают. Например, конкурсантка Дарья Бравая уверена, что главное не победа, а приобретенный опыт.
Впервые белорусская красота предстанет в дополненной реальности - в этом году визитки конкурсанток будут создаваться в соавторстве с нейросетями. У каждой своя тема. Организаторами конкурса было разработано 24 планеты, которые станут олицетворением сильных сторон участниц.
Алексей Иванченко, главный фотограф Национальной школы красоты города Минска:
"Все съемки нужно сделать в формате "Космос". Если раньше мы могли снимать в каких-то локациях Беларуси, придумывать интересные идеи, то сейчас мы должны использовать много графики, поэтому задача очень сложная".
Выбирать главную красавицу Беларуси будут всей страной. Тема 14-го Национального конкурса "Мисс Беларусь" - путешествия. А вот куда отправятся конкурсантки и смогут ли продефилировать до заветной короны, узнаем в финале 12 сентября.