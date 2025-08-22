Как работает статистика и какие цели перед ней ставит глава государства, рассказала Медведева news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4ad6e880-86d1-4dcd-8ef8-6ef8ddd9eaab/conversions/5a157930-f810-42a3-8901-b2644d45dc21-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4ad6e880-86d1-4dcd-8ef8-6ef8ddd9eaab/conversions/5a157930-f810-42a3-8901-b2644d45dc21-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4ad6e880-86d1-4dcd-8ef8-6ef8ddd9eaab/conversions/5a157930-f810-42a3-8901-b2644d45dc21-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4ad6e880-86d1-4dcd-8ef8-6ef8ddd9eaab/conversions/5a157930-f810-42a3-8901-b2644d45dc21-xl-___webp_1920.webp 1920w

В 2025 году белорусской статистике исполняется 105 лет. Работники этой сферы на протяжении всего этого времени рассказывают, как меняется наша страна.

Как статистика отражает успехи Беларуси за 105 лет, рассказала председатель Национального статистического комитета Беларуси Инна Медведева в "Актуальном интервью".

"За последние 10 лет, несмотря на значительную турбулентность на внешних рынках, страна идет уверенно вперед: строятся новые предприятия, больницы, школы, улучшается благосостояние людей. Промышленность увеличилась на 20 % в сопоставимых ценах, каждый второй рубль предприятий получен от экспорта. Введены в действие такие значимые предприятия, как Белорусская атомная электростанция и стартовало производство легковых автомобилей. Это инновационная продукция, обеспечивающая экономическую и энергетическую безопасность: обеспеченность собственными энергоресурсами выросла более чем в два раза", - отметила Инна Медведева.

Факт Беларусь демонстрирует минимальные показатели по уровню малообеспеченности (3,5 %) и безработице (2,8 %).

"Самое ключевое требование главы государства от статистики - "считайте точно". Это достоверность, качество и своевременность информации. Главе государства ежемесячно предоставляются ключевые цифры по развитию экономики, матрица задач для вертикали власти и их выполнение. Мы сопровождаем все мероприятия с участием главы государства, готовим цифровые выкладки для совещаний по актуальным вопросам", - поделилась председатель Национального статистического комитета.