Как реализовывали перезагрузку Оршанского района - ответы в проекте "На контроле Президента"

В Оршанском районе удалось создать прочный фундамент, на котором будет строиться будущее региона.

В течение пяти лет реализовывали программу ускоренного развития - итоги положительные. Выросли объемы промышленного производства. Экспорт товаров и услуг тоже плюсует. Вслед за ними подтягиваются и зарплаты.

Довести перезагрузку Оршанского региона до результата было делом чести. Пилотный проект могут масштабировать по всей Беларуси.