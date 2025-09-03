Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Как реализовывали перезагрузку Оршанского района - ответы в проекте "На контроле Президента"

В Оршанском районе удалось создать прочный фундамент, на котором будет строиться будущее региона.

В течение пяти лет реализовывали программу ускоренного развития - итоги положительные. Выросли объемы промышленного производства. Экспорт товаров и услуг тоже плюсует. Вслед за ними подтягиваются и зарплаты.

Довести перезагрузку Оршанского региона до результата было делом чести. Пилотный проект могут масштабировать по всей Беларуси.

Итоги работы и задачи завтрашнего дня смотрите в проекте "На контроле Президента" 4 сентября после "Панорамы" на "Беларусь 1", а также на сайте news.by и мультимедийном портале videobel.by.

