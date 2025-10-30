Как в Беларуси мошенники отмывали деньги с помощью криптовалюты

Правоохранители Беларуси нашли преступников, которые отмывали деньги телефонных мошенников. Подробности уголовных дел, связанных с криптовалютой, смотрите в проекте "На контроле Президента".

В поле зрения органов финансовых расследований попали жители Брестской области. Внимание оперативников привлекло движение больших потоков крипты.

Юрий Кардымон, заместитель начальника отдела Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси:

"Нарушая законодательство, они приобретали криптовалюту на иностранных криптобиржах. При этом ими использовались различные картсчета, открытые в белорусских банках. В ходе проверочных мероприятий информация подтвердилась. Было установлено, что криптовалюта была получена от телефонных мошенников, то есть похищена у граждан под предлогом инвестирования в различные сервисы".

Телефонные мошенники предлагали наивным белорусам вложится в бизнес по драгметаллам, газу, нефти, в акции крупных компаний. Сулили отличную прибыль. "Прачечную" для похищенных ими денег и придумали фигуранты дела. Открывали на подставных лиц счета, куда несостоявшиеся белорусские миллионеры переводили капитал.

Похищенные деньги аккумулировались, а затем на иностранных биржах покупалась крипта, которая оседала в криптокошельках мошенников. Себе за услуги по отмыванию преступники оставляли 5 % от оборота.

"Роли каждого из участников группы были четко распределены, а в самой их деятельности использовались существенные меры конспирации. Так количество открытых картсчетов исчислялось сотнями. В общении использовались интернет-мессенджеры. Деньги на счетах не задерживались. И буквально день в день они аккумулировались, в конце дня за них покупалась валюта. Картсчета менялись - открывались, закрывались", - обозначил Юрий Кардымон.

Быстрый доход на инвестициях и форекс-рынке, инвестиции в криптовалюте - в основе таких предложений зачастую незаконные схемы. Преступники используют созданные специально для этих целей интернет-ресурсы и программное обеспечение.