Штраф и 7 лет тюрьмы: начальник лаборатории в Минске 4 года брал взятки, в том числе в криптовалюте

Зарплата теперь бывает не только в конверте, но и в "цифре", как и взятки. И в Беларуси это находится в поле зрения Департамента финансовых расследований. Как раскрывают такие преступления, рассказали в проекте "На контроле Президента".

Взяточники нового поколения полагаются на криптовалюту и полную анонимность. Нет встречи с дающим взятку, нет контакта с банкнотами. Но это не препятствие для правоохранителей.

Юрий Кардымон, заместитель начальника отдела Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси:

"Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля были вскрыты факты получения взяток на протяжении 4 лет начальником испытательной лаборатории минского общества с ограниченной ответственностью. Он систематически получал взятки за лоббирование интересов, за успешное прохождение испытаний виртуальных игорных заведений и его компонентов - это различные программы для азартных игр, технические и программные средства и система дополнительного выигрыша".

"В качества взяток он получал как наличные, так и безналичные деньги, которые перечислялись на счет его супруги. В качестве взятки также получал криптовалюту, которая перечислялась на его кошельки, - обозначил он. - Он получил более 48 тыс. стейблкоинов USDT в качестве взяток от трех коммерческих субъектов хозяйствования".

Суд признал коррупционера виновным и лишил свободы более чем на 7 лет со штрафом в 80 тыс. белорусских рублей и без возможности 5 лет занимать определенные должности.