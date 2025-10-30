3.71 BYN
Штраф и 7 лет тюрьмы: начальник лаборатории в Минске 4 года брал взятки, в том числе в криптовалюте
Зарплата теперь бывает не только в конверте, но и в "цифре", как и взятки. И в Беларуси это находится в поле зрения Департамента финансовых расследований. Как раскрывают такие преступления, рассказали в проекте "На контроле Президента".
Взяточники нового поколения полагаются на криптовалюту и полную анонимность. Нет встречи с дающим взятку, нет контакта с банкнотами. Но это не препятствие для правоохранителей.
Юрий Кардымон, заместитель начальника отдела Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси:
"Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля были вскрыты факты получения взяток на протяжении 4 лет начальником испытательной лаборатории минского общества с ограниченной ответственностью. Он систематически получал взятки за лоббирование интересов, за успешное прохождение испытаний виртуальных игорных заведений и его компонентов - это различные программы для азартных игр, технические и программные средства и система дополнительного выигрыша".
"В качества взяток он получал как наличные, так и безналичные деньги, которые перечислялись на счет его супруги. В качестве взятки также получал криптовалюту, которая перечислялась на его кошельки, - обозначил он. - Он получил более 48 тыс. стейблкоинов USDT в качестве взяток от трех коммерческих субъектов хозяйствования".
Суд признал коррупционера виновным и лишил свободы более чем на 7 лет со штрафом в 80 тыс. белорусских рублей и без возможности 5 лет занимать определенные должности.
О псевдоанонимности криптовалюты предупредил директор Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Беларуси Дмитрий Захаров: "Все криптотранзакции оставляют цифровой след в публичном блокчейне, что позволяет с помощью специальных программных продуктов и анализаторов отследить практически все транзакции. За последние 2 года Департаментом выявлено свыше 700 участников, которые совершили подозрительные транзакции с криптовалютой, изучены порядка 500 криптокошельков, во взаимодействии с правоохранительными органами вскрыто и пресечено свыше 110 преступлений".