Как защитить свои бренды, обсудили на Международном форуме "Антиконтрафакт-2025"
Защита своих брендов и репутация производителя качественной продукции - приоритет для нашей страны. Это особо подчеркнула вице-премьер Беларуси Наталья Петкевич на форуме "Антиконтрафакт-2025".
Около 80 тысяч единиц контрафактной продукции выявлено в Беларуси в прошлом году. Цифра почти в 2 раза больше чем в 2023-м. При этом таможенные органы возбудили около 200 уголовных дел.
Борьба с контрафактом - многоуровневая работа и носит системный характер. Проблему такого рода можно решить только сообща. Важно объединить усилия государственного, общественного и промышленного секторов. Не обойтись и без научного сообщества.
Сергей Шлычков, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси:
"Если говорить по странам - участникам Евразийского экономического союза, количество единиц контрафактной продукции, которую выявили за 2024-й календарный год, составляет более 53 млн. В нашей стране эта цифра составляет порядка 80 тыс. в год. В результате выявленного контрафакта таможенными органами возбуждено около 200 уголовных дел, которые расследуются в соответствии с законодательством".
Борьба с оборотом контрафактной продукции прежде всего позволяет стимулировать изобретательскую деятельность и создает условия для успешного развития предпринимательства. Задача форума - актуализировать существующие механизмы, выработать итоговую резолюцию по реализации мер, направленных на противодействие незаконному обороту промышленной продукции в странах ЕАЭС и гармонизировать законодательство.
Вопрос актуальный. О масштабах проблемы говорят цифры. Ежегодно производители со всего мира теряют миллионы долларов из-за контрафактной продукции.
Спикеры подчеркнули, что в Беларуси более 90 % подделок в последние годы преимущественно ввозится из Китая, Литвы, Латвии, Германии и других стран. Чаще всего контрафактными являются товары ежедневного спроса, парфюмерия, косметика, даже моторные масла и автомобильные запчасти.
Андрей Кириллов, гендиректор Центра развития перспективных технологий:
"В России сейчас и в некоторых странах в ближайшее время появится автоматический контроль выбытия товара на кассе, который позволяет заблокировать продажу контрафакта моментально. Такого нет нигде в мире. Система работает с высочайшими технологическими принципами, обеспечивает скорость в 10 раз больше, чем скорость по транзакциям кредитных карт. Для этой цели в России, например, была построена целая сеть центров обработки данных, которая позволяет так мгновенно обрабатывать данные. И другие страны с меньшей территорией будут использовать свои технологические решения, чтобы обеспечить то же самое".
Владислав Резник, глава международной ассоциации "Антиконтрафакт", депутат Госдумы России:
"Ожидаем услышать конкретную информацию от участников, что происходит в их странах. Большие проблемы в строительстве. Огромное количество контрафакта в цементе, в обуви, особенно детской. В общем, по всем группам товаров, которые можно перечислять, мы будем сталкиваться с контрафактом".
Это тринадцатый международный форум. На территории нашей страны он проводится во второй раз. Конструктивный диалог на протяжении двух дней ведут более полутысячи участников из восьми стран. Из них пять - Евразийского экономического союза.