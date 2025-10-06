Как защитить свои бренды, обсудили на Международном форуме "Антиконтрафакт-2025"

Защита своих брендов и репутация производителя качественной продукции - приоритет для нашей страны. Это особо подчеркнула вице-премьер Беларуси Наталья Петкевич на форуме "Антиконтрафакт-2025".

Около 80 тысяч единиц контрафактной продукции выявлено в Беларуси в прошлом году. Цифра почти в 2 раза больше чем в 2023-м. При этом таможенные органы возбудили около 200 уголовных дел.

Борьба с контрафактом - многоуровневая работа и носит системный характер. Проблему такого рода можно решить только сообща. Важно объединить усилия государственного, общественного и промышленного секторов. Не обойтись и без научного сообщества.

Сергей Шлычков, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2e8329dd-4c3b-4217-a768-9cde1470cce6/conversions/67d7e015-8db2-4539-9a34-c430ea2b03fb-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2e8329dd-4c3b-4217-a768-9cde1470cce6/conversions/67d7e015-8db2-4539-9a34-c430ea2b03fb-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2e8329dd-4c3b-4217-a768-9cde1470cce6/conversions/67d7e015-8db2-4539-9a34-c430ea2b03fb-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2e8329dd-4c3b-4217-a768-9cde1470cce6/conversions/67d7e015-8db2-4539-9a34-c430ea2b03fb-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сергей Шлычков, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси:

"Если говорить по странам - участникам Евразийского экономического союза, количество единиц контрафактной продукции, которую выявили за 2024-й календарный год, составляет более 53 млн. В нашей стране эта цифра составляет порядка 80 тыс. в год. В результате выявленного контрафакта таможенными органами возбуждено около 200 уголовных дел, которые расследуются в соответствии с законодательством".

Борьба с оборотом контрафактной продукции прежде всего позволяет стимулировать изобретательскую деятельность и создает условия для успешного развития предпринимательства. Задача форума - актуализировать существующие механизмы, выработать итоговую резолюцию по реализации мер, направленных на противодействие незаконному обороту промышленной продукции в странах ЕАЭС и гармонизировать законодательство.

Вопрос актуальный. О масштабах проблемы говорят цифры. Ежегодно производители со всего мира теряют миллионы долларов из-за контрафактной продукции.

Спикеры подчеркнули, что в Беларуси более 90 % подделок в последние годы преимущественно ввозится из Китая, Литвы, Латвии, Германии и других стран. Чаще всего контрафактными являются товары ежедневного спроса, парфюмерия, косметика, даже моторные масла и автомобильные запчасти.

Андрей Кириллов, гендиректор Центра развития перспективных технологий news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/84a6dff7-9082-414b-afa8-cde6285b6ed9/conversions/76551bef-36a6-4b63-bf4e-5aa12f110950-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/84a6dff7-9082-414b-afa8-cde6285b6ed9/conversions/76551bef-36a6-4b63-bf4e-5aa12f110950-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/84a6dff7-9082-414b-afa8-cde6285b6ed9/conversions/76551bef-36a6-4b63-bf4e-5aa12f110950-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/84a6dff7-9082-414b-afa8-cde6285b6ed9/conversions/76551bef-36a6-4b63-bf4e-5aa12f110950-xl-___webp_1920.webp 1920w

Андрей Кириллов, гендиректор Центра развития перспективных технологий:

"В России сейчас и в некоторых странах в ближайшее время появится автоматический контроль выбытия товара на кассе, который позволяет заблокировать продажу контрафакта моментально. Такого нет нигде в мире. Система работает с высочайшими технологическими принципами, обеспечивает скорость в 10 раз больше, чем скорость по транзакциям кредитных карт. Для этой цели в России, например, была построена целая сеть центров обработки данных, которая позволяет так мгновенно обрабатывать данные. И другие страны с меньшей территорией будут использовать свои технологические решения, чтобы обеспечить то же самое".

Владислав Резник, глава международной ассоциации "Антиконтрафакт", депутат Госдумы России:

"Ожидаем услышать конкретную информацию от участников, что происходит в их странах. Большие проблемы в строительстве. Огромное количество контрафакта в цементе, в обуви, особенно детской. В общем, по всем группам товаров, которые можно перечислять, мы будем сталкиваться с контрафактом".

Инвестиции в устойчивое будущее экономики