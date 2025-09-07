Как звездные походы вдохновляют молодежь на изучение истории, рассказал Давыдовский news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4e63ed5b-5faa-43f6-a634-687b63508e34/conversions/335cab75-6361-42f3-9094-4506ce337f93-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4e63ed5b-5faa-43f6-a634-687b63508e34/conversions/335cab75-6361-42f3-9094-4506ce337f93-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4e63ed5b-5faa-43f6-a634-687b63508e34/conversions/335cab75-6361-42f3-9094-4506ce337f93-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4e63ed5b-5faa-43f6-a634-687b63508e34/conversions/335cab75-6361-42f3-9094-4506ce337f93-xl-___webp_1920.webp 1920w

XVIII фестиваль "Молодежь - за Союзное государство" проходит в Могилеве с 5 по 8 сентября. Программа состоит из творческой и образовательной частей и посвящена 80-летию Великой Победы. Ключевая тема - сохранение исторической памяти, роль молодежи в этом процессе, вклад народов Беларуси и России в общую победу.

На форуме выступят с докладами молодые ученые и историки, на одной из секций выступит и методист управления воспитательной работы с молодежью Белорусского государственного педагогического университета Александр Давыдовский. В "Актуальном интервью" он рассказал, какие темы затронет в своем докладе.

"Я расскажу о роли звездных походов в гражданско-патриотическом воспитании студенческой молодежи. Сегодня идет активно поиск новых форм и методов работы, чтобы максимально завлечь молодежь в это направление. Звездные походы стартовали в 1965 году и сегодня привлекают все больше участников, включая студентов из других стран", - рассказал Александр Давыдовский.

Он пояснил, что изначально маршруты походов формировали на карте звезду. Сейчас название сохранилось, но суть изменилась. В ходе мероприятий посещаются районы Беларуси, места боевой и трудовой славы, мемориальные комплексы, бывшие концлагеря, ведущие предприятия. Это помогает молодежи увидеть, через что прошла страна в годы войны и как восстанавливалась после нее.