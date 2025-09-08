Какие новые специальности появились в БНТУ, как по ним ведется обучение

Первая учебная неделя для многих студентов, особенно первокурсников, стала серьезным испытанием. Адаптация к непривычным условиям является важным этапом в начале учебного пути.

Преимущественно это актуально для тех, кто поступил в 2025 году на новые специальности. Всего их 10. Например, в БНТУ набрали группу по направлению "экологический аудит и обеспечение качества окружающей среды".

Андрей Кологривко, декан факультета горного дела и инженерной экологии БНТУ:

"Когда мы добываем полезные ископаемые, то нарушаем природу, это не может нас не волновать. Нарушая среду, мы ставим задачу минимизировать ущерб для окружающей среды. В процессе обучения у нас, помимо стандартной технологии, когда сидят в классах, есть и упор на практикоориентированность (посещаются предприятия, где открыты филиалы, в том числе и кафедр, проходит практика 2-2,5 месяца)".