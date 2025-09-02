Какие общие интересы нашли Беларусь и Узбекистан на III женском бизнес-форуме

Беларусь и Узбекистан готовы к углублению политического и экономического диалога, при этом отводя особую роль строительству гуманитарных мостов и дружбе народов. Намерения подтверждает обширная программа визита парламентской делегации Узбекистана в Беларусь, в рамках которого сегодня начал работу III Белорусско-узбекский женский бизнес-форум.

Во время II (он состоялся в Ташкенте) было подписано 18 контрактов на сумму более 44 млрд долларов.

Итоги III подводить рано (они будут озвучены 3 сентября). Однако по предварительным оценкам, суммарный размер предстоящих контрактов уже превышает прошлогодний уровень.

Между Беларусью и Узбекистаном добрые отношения и многоуровневое сотрудничество, темп и тон которому задает прекрасный политический диалог между лидерами двух стран. Отсюда и амбициозный миллиард долларов в товарообороте, это планка, которую сторонам еще предстоит достигнуть. Здесь хорошую динамику показывает продуктивность женского бизнес-форума.

За последние годы отношения Беларуси и Узбекистана заметно активизировались, что зеркалит на экономике. Уверенного темпа товарооборот набрал и с начала этого года, добавив 30 % к тому, что имели. Цель, поставленная лидерами государств в 1 млрд долларов, не так уж и недостижима. Сегодня если к товарам добавить услуги - близки, но не повод расслабляться, когда диалог с нужным курсом и такой теплотой.

Близость наших народов гораздо глубже, в ней есть место такому символизму. Как представители одной большой страны - Советского Союза - сотни тысяч узбеков принимали участие в освобождении от нацистов нашей земли. Поэтому с дани памяти героям уже традиционно начинается каждый визит парламентариев.

Умида Абдуллаева, первый заместитель председателя Государственного комитета семьи и женщин Узбекистана:

"Отдав дань прошлому, мы можем смело глядеть в будущее. Наши добрососедские отношения и наши сейчас общие взгляды на семейные ценности, на приоритет воспитания наших детей, я считаю, у нас есть чем поделиться".

Узбекистан разделяет принципы Беларуси жить по своим законам, развивать национальную идентичность и всегда идти собственным путем. Государства придерживаются и единой позиции в глобальной повестке, в том числе в таких интеграционных объединениях, как СНГ и ШОС.

Подписание дорожной карты на 2026-2027 годы

Выбранного курса стороны намерены держаться и дальше, по крайней мере пошагово определили вектор на ближайшие два года. Сегодня председателями верхних палат парламентов Беларуси и Узбекистана подписана дорожная карта и протокол к меморандуму о сотрудничестве, который предусматривает создание межпарламентской комиссии.

Орал Атаниязова, заместитель председателя комитета Сената Олий Мажлиса по вопросам науки, образования Узбекистана:

"Я очень впечатлена сегодняшней встречей спикеров парламента Узбекистана и Беларуси. В рамках программ, которые обозначили главы государств Беларуси и Узбекистана, сегодня проходит третий форум. И вот за эти три года было проделано очень много во всех отношениях. И мы сейчас закрыли торгово-экономические отношения взаимовыгодные на сумму около 600 млн долларов. Очень высокое доверие, во-первых. Я про Беларусь сказала бы, что это критерий качества".

Сильных сторон, которыми государства готовы делиться друг с другом, не мало. И это предмет диалога секционных заседаний. Это 7 разных тематических площадок - от регионального сотрудничества до машиностроения и АПК. Здесь диалог становится, что называется, ближе к земле, что взаимно позволяет усилить экспортный потенциал, для нас это в том числе выход на рынки дальней дуги.

В товарообороте Беларуси и Узбекистана 16 % приходится на легкую промышленность, перспективы не только в закупках сырья и обмене опытом в обувной промышленности, все решают кадры.

Татьяна Лугина, председатель концерна "Беллегпром"

Татьяна Лугина, председатель концерна "Беллегпром":

"Обмен компетенциями, квалификациями. Наша страна традиционно, скажем, имеет такие веские знания и традиции в области технологий, в области дизайна, конструирования. У нас развитая школа на базе витебского университета, сильная кафедра кожи и обуви, кожевенной технологии. И я хочу сказать, что за последние 3 года 59 студентов-узбеков окончили наш витебский университет именно по направлениям и специальностям текстиля и кожи. И на сегодняшний день 17 узбекских студентов находятся в рамках нашего университета. Это здорово".

В Беларуси сильная школа подготовки кадров, это отмечают узбекская сторона, отсюда такой аншлаг подписанных соглашений во время социально- гуманитарного диалога. Четвертая секция в стенах Академии ветеринарной медицины собрала воедино и научное, и медицинское сообщество.

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"У нас подписано более 545 межуниверситетских соглашений. Более 20 соглашений в рамках научной деятельности заключено только за прошедший год. Т.е. у нас хороший серьезный фундамент, который нам необходимо только масштабировать и углублять. И сегодня в рамках секции прозвучали конкретные прикладные предложения, связанные именно с развитием нашего сотрудничества по этим ключевым направлениям социально-гуманитарной сферы. Но я особо хотел бы все-таки отметить наше сотрудничество в области молодежной политики. У нас абсолютно совпадают взгляды на роль молодежи в общественно-государственном устройстве и на работу с молодежью".