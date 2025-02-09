Какие объекты построят и реконструируют в Беларуси в 2025-м благодаря Госинвестпрограмме

Беларусь - страна, которая думает о будущем. Именно на это направлена деятельность государства. А это создание комфортных условий на долгие годы вперед.

На неделе Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил Государственную инвестиционную программу на 2025 год. Речь идет о немалых суммах - более 2 млрд белорусских рублей. В программе обозначено 82 объекта, и почти половина будет введена в эксплуатацию уже в 2025 году.

Инвестпрограмма получилась сбалансированной и комплексной. Охватила все сферы жизни и все регионы. В этом убедился и корреспондент "Первого информационного" Антон Малюта.

Открытие моста через реку Сож очень ждут жители Гомеля и Ветки. На месте старого появится современный объект. К первому этапу работ уже приступили, причем без приостановки движения. И хоть на проезд сейчас нужно больше времени (иногда приходится постоять на светофорах), все это делается для комфорта людей.

Проезжая часть станет значительно шире, увеличится и пропускная способность. А еще предусмотрят тротуары и полосы безопасности. Вопросы безопасности решают и сейчас, укрепляя сооружение.

Гендиректор ОАО "Мостострой" холдинга "Белавтодор" Сергей Вашкевич рассказал, что сейчас надо делать фундамент, опоры, стойки. Он также признался, что самым сложным будет возвести русловые опоры, сделать сварку металла, надвижку.

Протяженность моста будет более 500 м, поэтому на все работы потребуется время. По нормам мост откроют через 2,5 года, но строители будут стараться сделать быстрее. И только после введения в эксплуатацию демонтируют предшественника.

Денис Ясько, гендиректор РУП "Гомельавтодор":

"Срок эксплуатации нового моста рассчитан на 100 лет. Конечно, при условии выполнения капитальных текущих ремонтов. 10 м будет проезжая часть вместо сегодняшних 7 м. Создадутся два тротуара по 1,5 м. Так смогут двигаться велосипедисты и пешеходы. Вольготно будет ехать и автомобилям по двум полосам".

Дорогам уделено особое внимание в Год благоустройства и во время пятилетки качества. Впрочем, без внимания не останется ни одна сфера жизни. Целый пласт инвестпрограммы посвящен системе здравоохранения.

Одна из главных строек, что на особом контроле Президента, - онкологический диспансер в Гродно. Западный областной центр долгое время был единственным, где не было подобного учреждения, но сейчас ситуация поменялась - часть корпусов уже принимает пациентов.

Юлия Молчанова, врач - радиационный онколог радиологического отделения клинической больницы № 3 г. Гродно: "На данный момент здесь установлено самое современное оборудование в республике. Пациенты проходят лечение практически без осложнений. Линейные ускорители электронов позволяют для онкологических пациентов максимально точно определить область облучения - органы, которые получат максимальную дозу, и органы, которые получат минимальную дозу. Для проведения сеансов работает команда врачей, физиков, медсестер, непосредственно отпускающих процедуру. Пациенты проходят в среднем 25-30 сеансов лучевой терапии, но все зависит от локализации и предписанной дозы".

Объект масштабный, поэтому вводится поэтапно. Осталось ввести палатный корпус и завершить строительство и оснащение операционно-реанимационного блока. Большая стройка ждет также РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии в Боровлянах, Республиканскую клиническую больницу медицинской реабилитации в Аксаковщине, а еще больницы в Бресте и Поставах.

Но, конечно, с даже такой медициной лучше не болеть. Лучшая профилактика - здоровый образ жизни. Традиционно в Республиканскую инвестпрограмму включают и спортивные объекты. Например, был внесен и комплекс Белорусского физкультурно-спортивного общества "Динамо", который сейчас переживает большую реконструкцию в самом центре Минска.

"Этот комплекс станет суперсовременным, ведь реконструкция не проводилась с конца 1970-х годов, когда он был открыт как резервный объект к проводимой Олимпиаде еще в Советском Союзе. Появятся новые подходы и новые помещения - легкоатлетический манеж со скалодромом, борцовский зал, зал для гимнастики. Конечно, есть еще целый ряд идей, которые мы пока озвучивать не будем, но разрабатываем и идем к ним", - рассказал председатель центрального совета БФСО "Динамо" Дмитрий Балаба.

В этом комплексе базируются сразу три спортивных школы, которые за всю историю воспитали целую плеяду чемпионов. Но на спортивный олимп должны восходить новые звезды, а для этого старое неприглядное здание уж точно не годилось. Впрочем, как и для обычных тренировок. Тем, кто не гонится за достижениями, а за хорошей физической формой, тоже нужны хорошие условия. Инвестиции в здоровье уж точно окупятся сполна.

Также Дмитрий Балаба дополнил, что на базе комплекса будут заниматься дети и силовики. Сегодня "Динамо" - это 10 субъектов силовых ведомств, которые являются учредителями БФСО "Динамо". А выполнение служебно-боевых задач напрямую связано с хорошей физической подготовкой.

Инвестиции в будущее - это касается и системы образования, поэтому в Островце скоро появится новая школа, а энергетический факультет БНТУ переедет в новое здание. Когда-то корпус был долгостроем и портил вид одной из центральных улиц Минска. А теперь не просто дополнит архитектурный ансамбль, но и будет приносить пользу всей системе образования.

"На факультете планируется переподготовка действующего персонала различных станций по линии Министерства энергетики Республики Беларусь, так как они тоже должны постоянно развиваться, идти в ногу с современными требованиями, работать на современном оборудовании. А это как раз то, о чем говорит Президент: "Наука должна работать вместе с производством", - обозначил проректор БНТУ Александр Казак.

Большой переезд намечен на январь 2026 года, а само здание рассчитано на 1 тыс. человек. Эти помещения наполнят самым современным оборудованием. Белорусская энергетика развивается очень быстро, и за ней должен успевать и образовательный процесс.

Не только обучение, но еще и духовное воспитание - про это тоже не забыли в инвестпрограмме. Под финансирование попали Свято-Успенский Жировичский ставропигиальный мужской монастырь и Александро-Невский храм в Минске.