Какие вопросы обсудят на семейном форуме в Полоцке, рассказал депутат Cергей Сивец

В Полоцке пройдет масштабный семейный форум под патронатом Совета Республики, Национального Собрания Республики Беларусь, Белорусской Православной Церкви. Он будет посвящен актуальным вопросам, связанным с формированием и реализацией государственной семейной политики в нашей стране. Об этом в студии "Первого информационного" рассказал Cергей Сивец - председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси.

"Достаточно сказать, что приоритет "Счастливая семья" - это приоритет текущей пятилетки социально-экономического развития нашей страны, - отметил Сивец. - Конечно, нам хотелось бы обсудить наиболее важные вопросы, которые касаются развития этого института в структуре общества, тем более мы живем в таком достаточно серьезном, сложном цивилизационном преломлении, когда процессы индустриализации, урбанизации, цифровизации в конечном итоге влекут за собой в качестве последствий развитие таких качеств человека, как индивидуализм, развитие различного рода теорий феминизма в радикальных формах ее проявления, появление новых либеральных субкультур: хипстерство, однополые браки, идеология child-free".

То есть это все те угрозы, которые так или иначе направлены на подрыв традиционных семейных ценностей, и которые подрывают духовно-нравственную составляющую семейных правоотношений. И, конечно, эти вопросы также будут в фокусе внимания семейного форума с участием представителей многодетных семей, причем представляющих все регионы нашей страны, с участием Белорусской Православной Церкви, общественных организаций, уполномоченных государственных органов, которые так или иначе вовлечены в проведение семейной политики в нашей стране.