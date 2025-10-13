3.69 BYN
Какие вопросы обсудят на семейном форуме в Полоцке, рассказал депутат Cергей Сивец
В Полоцке пройдет масштабный семейный форум под патронатом Совета Республики, Национального Собрания Республики Беларусь, Белорусской Православной Церкви. Он будет посвящен актуальным вопросам, связанным с формированием и реализацией государственной семейной политики в нашей стране. Об этом в студии "Первого информационного" рассказал Cергей Сивец - председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси.
"Достаточно сказать, что приоритет "Счастливая семья" - это приоритет текущей пятилетки социально-экономического развития нашей страны, - отметил Сивец. - Конечно, нам хотелось бы обсудить наиболее важные вопросы, которые касаются развития этого института в структуре общества, тем более мы живем в таком достаточно серьезном, сложном цивилизационном преломлении, когда процессы индустриализации, урбанизации, цифровизации в конечном итоге влекут за собой в качестве последствий развитие таких качеств человека, как индивидуализм, развитие различного рода теорий феминизма в радикальных формах ее проявления, появление новых либеральных субкультур: хипстерство, однополые браки, идеология child-free".
То есть это все те угрозы, которые так или иначе направлены на подрыв традиционных семейных ценностей, и которые подрывают духовно-нравственную составляющую семейных правоотношений. И, конечно, эти вопросы также будут в фокусе внимания семейного форума с участием представителей многодетных семей, причем представляющих все регионы нашей страны, с участием Белорусской Православной Церкви, общественных организаций, уполномоченных государственных органов, которые так или иначе вовлечены в проведение семейной политики в нашей стране.
Также он обратил внимание на то, что в фокусе внимания всегда были вопросы, связанные с улучшением жилищных правоотношений, особенно многодетных семей. "Не секрет, что государство серьезно помогает в финансовом плане, помогает улучшить жилищные условия через строительство либо приобретение жилья. Вопросы, связанные с репродуктивным здоровьем и в целом вопросами здравоохранения применительно к семьям. Вопросы, связанные с поддержкой отдельной категории семей. Условно говоря, те же студенческие семьи требуют особой заботы и внимания со стороны государства. Есть проблемы с девиантными или асоциальными семьями, где существует прямая угроза благополучию непосредственно детей, проживающих в таких семьях, и это требует особого внимания со стороны государства, - прокомментировал Сивец. - То есть спектр вопросов достаточно широк, и, конечно, многие из тех предложений, которые прозвучали, и инициатив на предыдущих форумах, в дальнейшем были ретранслированы уполномоченным государственным органом для принятия конкретных практических решений, в том числе в части нормотворчества и совершенствования общественных отношений в этой сфере".