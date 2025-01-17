Какие задачи стоят перед белорусами на ближайшие 5 лет обсудили эксперты "Клуба редакторов"

Какие задачи ставят перед собой белорусы на ближайшие 5 лет? Эксперты и гости "Клуба редакторов" обсудили факты, события и тенденции мира, в котором мы живем. В чем заключается скрытый эффект технопарков, зачем Беларуси новые глобальные проекты и насколько прочный сегодня наш экономический фундамент?

Вадим Елфимов, завкафедрой социальной политики и идеологии Академии управления при Президенте Беларуси:

"В основе всего должна быть экономика. Но экономика не ради экономики, а экономика ради людей. Эта экономика должна людям качественные товары давать, качественные продукты и качественные условия для жизни создавать".

Вадим Елфимов рассказал, что придумал слоган: "Чисто для людей". По его словам, это общий смысл всего того, что делает Президент.

Взгляд в будущее с оглядкой на партнеров. Почему Глобальный Юг - это выгодно, и какой будет стратегия Беларуси в ШОС и БРИКС?