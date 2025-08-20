Какой вклад Беларусь может внести в развитие ШОС, рассказала Новикова news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/825d99a3-590b-4f5a-a814-96a69ecb33be/conversions/81612016-454e-4045-b48b-aaf47e9c2ee6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/825d99a3-590b-4f5a-a814-96a69ecb33be/conversions/81612016-454e-4045-b48b-aaf47e9c2ee6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/825d99a3-590b-4f5a-a814-96a69ecb33be/conversions/81612016-454e-4045-b48b-aaf47e9c2ee6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/825d99a3-590b-4f5a-a814-96a69ecb33be/conversions/81612016-454e-4045-b48b-aaf47e9c2ee6-xl-___webp_1920.webp 1920w

ШОС была создана изначально как структура по безопасности пяти азиатских государств, со временем к ней присоединилось еще одно европейское – Беларусь. Сейчас можно говорить о росте авторитета Организации. Теперь речь идет не только о безопасности, но и об экономическом развитии.

Почему ШОС набирает актуальность в мире и как Беларусь может внести вклад в развитие ШОС с помощью логистики и технологий, рассказала завкафедрой менеджмента, технологий бизнеса и устойчивого развития БГТУ Ирина Новикова в "Актуальном интервью".

Ирина Новикова отметила, что на предстоящем саммите будут обсуждаться вопросы развития международных экономических отношений и информационной безопасности.

На территории Беларуси есть достаточно серьезные производства, созданные по китайским технологиям. Однако товар нужно не только произвести, но и продать, что является "больной" темой для нашей экспортоориентированной страны. "Здесь все упирается в переговоры и открытие западных границ. Западные страны опасаются наплыва дешевых товаров из Китая и других стран ШОС, что может привести к закрытию их производств. Например, ситуация с Volkswagen в Китае. Если дешевые товары хлынут в Европу, местные производства могут не выдержать конкуренции. Кроме того, стоимость энергоресурсов в Европе выше, что влияет на себестоимость товаров и уровень зарплат", - сказала Ирина Новикова.

Эксперт считает, что при продолжении политики конфронтации со стороны Европы, ШОС сможет развиваться на внутреннем рынке. "Рынок там, где есть платежеспособное население. Для развития промышленности нужны инвестиции, для этого важен банк. Развитие промышленности ведет к росту зарплат, что увеличивает спрос на товары", - подчеркнула Ирина Новикова.