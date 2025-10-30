Какую цель преследует Литва, закрывая границу с Беларусью, рассказал журналист Стариков

"Литовцы хулиганят для того, чтобы отвлечь внимание от внутриполитических проблем, от процесса принятия бюджета, от сокращения социальной сферы в угоду войнушке. Они давно идут по пути огораживания и закрытия поганпереходов с Беларусью, и те два, которые работали до сегодняшнего дня, литовцы тоже давно хотели закрыть, чтобы снять с себя ответственность за то, что не способны обеспечить транспортную безопасность, ведь все эти очереди из грузовых машин - это все вина литовской стороны".