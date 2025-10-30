3.71 BYN
Какую цель преследует Литва, закрывая границу с Беларусью, рассказал журналист Стариков
Очередное закрытие границы Литва использует как информационную стратегию для переключения внимания общества с экономических и политических проблем внутри страны.
Андрей Стариков, журналист, главный редактор информационного агентства BALTNEWS:
"Литовцы хулиганят для того, чтобы отвлечь внимание от внутриполитических проблем, от процесса принятия бюджета, от сокращения социальной сферы в угоду войнушке. Они давно идут по пути огораживания и закрытия поганпереходов с Беларусью, и те два, которые работали до сегодняшнего дня, литовцы тоже давно хотели закрыть, чтобы снять с себя ответственность за то, что не способны обеспечить транспортную безопасность, ведь все эти очереди из грузовых машин - это все вина литовской стороны".
По словам журналиста, Литва не способна обеспечить бесперебойный поток товаров через свою территорию. Для нее довольно болезненна критика со стороны погранкомитета Беларуси относительно саботажа грузопотоков, создания очередей на границе. "Поэтому надо как-то отвлекать внимание от этого", - считает Андрей Стариков.