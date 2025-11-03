Каникулы с пользой: чем заняться школьникам во время осеннего отдыха

В Беларуси для школьников стартовали осенние каникулы, отдых продлится до 9 ноября. В этот период работает около 2 тыс. лагерей дневного пребывания. В Минске впервые запустили профильные смены для десятиклассников.

Юных талантов на каникулы приглашают и центры творчества. К примеру, школьников Минска приглашает Дворец детей и молодежи. Здесь подготовили насыщенную программу на всю неделю: от конкурсов и фестивалей до турниров и мастер-классов.

Владимир Богданов, замдиректора Минского государственного дворца детей и молодежи:

"Все желающие могут посетить мероприятия для профильных смен определенной направленности - педагогических, инженерных, медицинских классов. В определенные дни будут организованы масштабные квест-мероприятия. Различные предприятия и организации продемонстрируют свою деятельность в стенах Дворца детей и молодежи, все желающие смогут с ними ознакомиться. И, конечно, у того, кто не успел записаться на кружки, еще есть такая возможность - сделать это можно на нашем сайте и на сайте "ТехноПрорыва".

Каникулы с пользой ребята могут провести и в военно-патриотических клубах. Обучить военному делу готовы полсотни объединений. Досуг четко распланирован: медицинская, физическая подготовка, образовательные лекции.

А если хочется ярких эмоций, можно посетить спортивные соревнования: поддержать наших хоккеистов и футболистов.