Караник: Не бывает плохих работников, бывают работники не на своих местах

На неделе Владимир Караник был назначен заместителем премьер-министра Беларуси, курирующим социальный блок. Когда его представляли аппарату Совмина, говорили, что он принципиальный руководитель и человек, который всегда погружается в детали. Каким руководителем видит себя он сам, поинтересовались в программе "Главный эфир" у вице-премьера.

"Принципиальным, наверное, немножко жестким, - сказал он. - Но не надо путать жесткость и жестокость. Это разные вещи. И второе, я использую принцип, что не бывает плохих работников, бывают работники не на своих местах. Поэтому, если я понимаю, что работник с поставленной задачей не справляется, он об этом услышит от меня. И также будет сформировано предложение, на каком участке он может действительно продемонстрировать хороший результат. Критерий оценки - только результат".