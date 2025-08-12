Карасев об интервью Президента Беларуси журналу Time: Учитесь у Лукашенко выигрывать на чужом поле

Александр Лукашенко, Саймон Шустер news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/699088f8-16eb-4696-9924-ec5b17513fb2/conversions/755be1d0-5fb0-4900-a3f9-3ecb46c86313-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/699088f8-16eb-4696-9924-ec5b17513fb2/conversions/755be1d0-5fb0-4900-a3f9-3ecb46c86313-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/699088f8-16eb-4696-9924-ec5b17513fb2/conversions/755be1d0-5fb0-4900-a3f9-3ecb46c86313-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/699088f8-16eb-4696-9924-ec5b17513fb2/conversions/755be1d0-5fb0-4900-a3f9-3ecb46c86313-xl-___webp_1920.webp 1920w

Президент Беларуси дал интервью корреспонденту журнала Time Саймону Шустеру. Российский политтехнолог Владимир Карасев считает, что Александр Лукашенко идет на такие интервью с заведомо русофобским, настроенным негативно собеседником потому, что уверен в своем преимуществе. Таким мнением он поделился в программе "Это другое".

"На чужом поле Лукашенко, по сути, одержал победу. Это очень важно - выигрывать на чужом поле. Хочу на этом акцентировать внимание. Многие говорят: "Мы играем на чужом поле, значит, проиграем информационную войну". Нет. Учитесь у Лукашенко выигрывать на чужом поле, - призвал политтехнолог. - В этом отношении Александр Лукашенко действительно молодец".

По мнению эксперта, это довольно громкое и знаковое интервью, которое обсуждают не только в Союзном государстве, но и на всем постсоветском пространстве, в странах СНГ, не говоря уже об американцах, европейцах и партнерах по БРИКС.

Политтехнолог пояснил, что, несмотря на свою русофобскую политику, Time остается авторитетным и известным медийным ресурсом в мире, их возможности организовать интервью с тем или иным лидером действительно велики.

Владимир Карасев:

"Другое дело, что они, полагая, будто смогут перехитрить лидера Беларуси, решили, например, сказать, что им нужно подождать две недели. Я уверен, что Александр Григорьевич просчитал этот ход Шустера еще до самого интервью, не говоря уже о том, что происходило во время беседы. Конечно, лидер Беларуси понимал, что будут некорректные вопросы".

Эксперт убежден, что благодаря возможностям Беларуси, России и партнеров это интервью уже бьет рекорды. "Миллионы просмотров. Его смотрят по всему миру. Я, кстати, сразу отправил ссылку своим американским друзьям, которые знают русский язык, именно американцам, не нашим соотечественникам", - признался он.