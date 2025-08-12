3.72 BYN
Карасев об интервью Президента Беларуси журналу Time: Учитесь у Лукашенко выигрывать на чужом поле
Президент Беларуси дал интервью корреспонденту журнала Time Саймону Шустеру. Российский политтехнолог Владимир Карасев считает, что Александр Лукашенко идет на такие интервью с заведомо русофобским, настроенным негативно собеседником потому, что уверен в своем преимуществе. Таким мнением он поделился в программе "Это другое".
"На чужом поле Лукашенко, по сути, одержал победу. Это очень важно - выигрывать на чужом поле. Хочу на этом акцентировать внимание. Многие говорят: "Мы играем на чужом поле, значит, проиграем информационную войну". Нет. Учитесь у Лукашенко выигрывать на чужом поле, - призвал политтехнолог. - В этом отношении Александр Лукашенко действительно молодец".
По мнению эксперта, это довольно громкое и знаковое интервью, которое обсуждают не только в Союзном государстве, но и на всем постсоветском пространстве, в странах СНГ, не говоря уже об американцах, европейцах и партнерах по БРИКС.
Учитесь у Лукашенко выигрывать на чужом поле в информационной войне - так громкое интервью нашего Президента американскому изданию TIME комментируют международные эксперты. Диалог с заведомо негативным собеседником и открытость Лукашенко - это сильная позиция. Интервью призвано пробудить западное общество, а не потешить самолюбие журналистов издания. И, если мир Западу и Украине действительно нужен - выводы будут сделаны. - Как оценивают эксперты интервью Лукашенко американскому журналу TIME? - Кто уже отреагировал на его слова?
Политтехнолог пояснил, что, несмотря на свою русофобскую политику, Time остается авторитетным и известным медийным ресурсом в мире, их возможности организовать интервью с тем или иным лидером действительно велики.
Владимир Карасев:
"Другое дело, что они, полагая, будто смогут перехитрить лидера Беларуси, решили, например, сказать, что им нужно подождать две недели. Я уверен, что Александр Григорьевич просчитал этот ход Шустера еще до самого интервью, не говоря уже о том, что происходило во время беседы. Конечно, лидер Беларуси понимал, что будут некорректные вопросы".
Эксперт убежден, что благодаря возможностям Беларуси, России и партнеров это интервью уже бьет рекорды. "Миллионы просмотров. Его смотрят по всему миру. Я, кстати, сразу отправил ссылку своим американским друзьям, которые знают русский язык, именно американцам, не нашим соотечественникам", - признался он.
Владимир Карасев порекомендовал всем общественно-политическим деятелям в России и Беларуси, в других странах внимательно изучить это интервью. "Обратите внимание даже на мимику и эмоции белорусского лидера. Потому что это классика дипломатического интервью, именно классика в лучшем смысле этого слова", - подчеркнул политтехнолог.