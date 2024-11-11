3.41 RUB
3.43 USD
3.57 EUR
ЭкономикаОбществоПолитикаПрезидентРегионыЗдоровьеКультураТехнологииПроисшествияСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Каждый взрослый чувствует себя настоящим волшебником, принимая участие в акции "Наши дети"
Так хочется верить в чудеса и сказку в эти предновогодние дни. А детям хочется верить в это особенно. Благотворительная акция "Наши дети", которая проходит под патронатом Президента Беларуси - одно из таких чудес.
Какой главный смысл акции? В преддверии Нового года о добрых делах рассказал зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов.
"Наверное, самое сакральное в этой акции - это подарить детям их детство. Мы понимаем, что детки бывают разные: и с особенностями развития, и детки, которые воспитываются по той или иной причине без родителей. Но, наверное, этим детям больше других необходимы сказка и вера в добро, чем больше мы вложим в этих деток добра, тем больше мы получим потом отдачи в виде доброты и милосердия, когда они вырастут и станут взрослыми", - уверен Дмитрий Шевцов.
Для взрослых эта акция - тоже праздник и возможность прикоснуться и к добрым делам, и к чудесам.
"Равнодушных никогда не остается. С кем ни разговариваешь, всегда говорят: "Мы не можем понять, кто получил больше удовольствия: дети, получившие свои сокровенные подарки, о которых они писали Деду Морозу, либо взрослые, которые дарят и получают море позитива, добра и любви", - рассказал депутат.
Белорусский Красный Крест, принимает активное участие в акции "Наши дети" уже больше 10 лет. В проекта есть акция "Елка желаний", и мы разворачиваем большое количество локаций в этом году это - 260. Есть три локации по всей Беларуси, где выставляются елки, где стоят наши волонтеры Красного Креста, которые участвуют в сборе подарков для детей.
"Мы активно привлекаем и спонсоров. Но вот самая приятная кульминация, мы берем конкретных детей, берем конкретные дома, интернаты, либо школы-интернаты. Детки пишут свои сокровенные желания, мы их потом вывешиваем на елочку, и взрослый может подойти, снять этот листочек. Вы знаете, равнодушных не бывает, когда люди начинают читать эти желания", - подчеркнул Дмитрий Шевцов.
Какие подарки чаще всего просят дети у Деда Мороза в своих письмах?
"Просят мяч - это среди мальчишек, наверное, один из самых популярных подарков. Блокнотик, рюкзак, кукла, машинка. Настолько искренние детские желания, - раскрыл тайну детских писем депутат. - Когда ребенок не избалован, он просит, например, какие-то варежки, шарфик. И вы знаете, это настолько цепляет взрослых".
Получается, что каждый взрослый может почувствовать себя волшебником, когда ты слышишь от ребенка его пожелание и знаешь уже, что под елкой лежит этот подарок. Вот как эти чувства можно описать.
Как желающие могут принять участие в акции?
"Акция продолжается до 15 января. Наши елки желаний установлены во всех областных, районных городах в торговых центрах. В городе Минске их три: ЦУМ, "Универмаг Беларусь", ГУМ. Вместе с тем можно зайти на сайт Белорусского Красного Креста. Там баннером на первой странице висит указание по елке желаний. Можно перечислить денежные средства для того, чтобы мы потом централизованно закупили подарки. Можно целыми организациями обратиться, никаких проблем в этом не существует, поехать и вручить подарки конкретным деткам. Это очень добрая акция, поэтому мы призываем наших белорусов не оставаться равнодушными, подарить любовь и сказку нашим детям", - подытожил Дмитрий Шевцов.
Президент
Все
За что Президент Беларуси пообещал вручить Кухареву звезду Героя Беларуси
Президент Беларуси напомнил, что нужно ценить метростроевцам
Лукашенко потребовал к маю закончить строительные работы в Минском международном выставочном центре
"Поехали!" Президент Беларуси отправился осматривать новые станции Минского метрополитена
Политика
Все
Общество
Все
Главная профсоюзная елка состоялась в Минске
Дмитрий Лукашенко со своей семьей приехал с подарками к воспитанникам Ошмянского дома-интерната
6 жителей Витебска получили награды от МЧС за проявленное мужество на пожаре в ЦТ
Мирного неба над головой! Белорусские полярники поздравили страну с Новым годом и Рождеством
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все