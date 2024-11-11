Каждый взрослый чувствует себя настоящим волшебником, принимая участие в акции "Наши дети"

Так хочется верить в чудеса и сказку в эти предновогодние дни. А детям хочется верить в это особенно. Благотворительная акция "Наши дети", которая проходит под патронатом Президента Беларуси - одно из таких чудес.



Какой главный смысл акции? В преддверии Нового года о добрых делах рассказал зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов.

"Наверное, самое сакральное в этой акции - это подарить детям их детство. Мы понимаем, что детки бывают разные: и с особенностями развития, и детки, которые воспитываются по той или иной причине без родителей. Но, наверное, этим детям больше других необходимы сказка и вера в добро, чем больше мы вложим в этих деток добра, тем больше мы получим потом отдачи в виде доброты и милосердия, когда они вырастут и станут взрослыми", - уверен Дмитрий Шевцов.

Для взрослых эта акция - тоже праздник и возможность прикоснуться и к добрым делам, и к чудесам.

"Равнодушных никогда не остается. С кем ни разговариваешь, всегда говорят: "Мы не можем понять, кто получил больше удовольствия: дети, получившие свои сокровенные подарки, о которых они писали Деду Морозу, либо взрослые, которые дарят и получают море позитива, добра и любви", - рассказал депутат.

Белорусский Красный Крест, принимает активное участие в акции "Наши дети" уже больше 10 лет. В проекта есть акция "Елка желаний", и мы разворачиваем большое количество локаций в этом году это - 260. Есть три локации по всей Беларуси, где выставляются елки, где стоят наши волонтеры Красного Креста, которые участвуют в сборе подарков для детей.

"Мы активно привлекаем и спонсоров. Но вот самая приятная кульминация, мы берем конкретных детей, берем конкретные дома, интернаты, либо школы-интернаты. Детки пишут свои сокровенные желания, мы их потом вывешиваем на елочку, и взрослый может подойти, снять этот листочек. Вы знаете, равнодушных не бывает, когда люди начинают читать эти желания", - подчеркнул Дмитрий Шевцов.

Какие подарки чаще всего просят дети у Деда Мороза в своих письмах?

"Просят мяч - это среди мальчишек, наверное, один из самых популярных подарков. Блокнотик, рюкзак, кукла, машинка. Настолько искренние детские желания, - раскрыл тайну детских писем депутат. - Когда ребенок не избалован, он просит, например, какие-то варежки, шарфик. И вы знаете, это настолько цепляет взрослых".

Получается, что каждый взрослый может почувствовать себя волшебником, когда ты слышишь от ребенка его пожелание и знаешь уже, что под елкой лежит этот подарок. Вот как эти чувства можно описать.

Как желающие могут принять участие в акции?