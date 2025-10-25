КГК мониторит ситуацию со школьным питанием - что увидели на местах и о чем говорят школьники

Обеспечить качественное, безопасное и полезное питание школьников. Насколько выполнима эта задача в большой технологической цепи от закупки продуктов, их хранения, до технологий приготовления с выполнением натуральных норм?

В целом система питания в Беларуси выстроена, однако и шероховатостей хватает. Это и нарушение санитарных норм, и работа с отходами. Пока в школьных столовых не искоренены и факты выноса работниками пищеблоков продуктов питания.

Это показали контрольные мероприятия, которые проводит Комитет госконтроля.

Представитель КГК news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a7b339a0-d6ab-4968-9ae7-29028c267d8c/conversions/aa1b2c30-5a2f-4c4b-9f7d-4f2f3cae3f82-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a7b339a0-d6ab-4968-9ae7-29028c267d8c/conversions/aa1b2c30-5a2f-4c4b-9f7d-4f2f3cae3f82-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a7b339a0-d6ab-4968-9ae7-29028c267d8c/conversions/aa1b2c30-5a2f-4c4b-9f7d-4f2f3cae3f82-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a7b339a0-d6ab-4968-9ae7-29028c267d8c/conversions/aa1b2c30-5a2f-4c4b-9f7d-4f2f3cae3f82-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Каждая продукция должна храниться и реализовываться при определенных температурных режимах, здесь мы видим, что они уже не соблюдаются", - отметил представитель КГК во время рейда.

Один из рейдов Комитета госконтроля в столичную школу без предупреждения - виден весь колорит реальной картины. Это коробки - можно успеть вынести и поставить куда нужно ведра с отходами. Но если продукция хранится вне санитарных норм - тут уж все налицо.

После первого и второго урока кормят самых младших, чем и как охотно едят поданное к столу, можно рассмотреть в тарелках, которые сдают обратно на мойку. Как вам? За завтрак - 2 ведра отходов.

Работник кухни в школе news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/949b1795-49a5-4399-be10-4d4a76ca1567/conversions/29a24810-26ef-4230-a0b9-aaf6783c015d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/949b1795-49a5-4399-be10-4d4a76ca1567/conversions/29a24810-26ef-4230-a0b9-aaf6783c015d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/949b1795-49a5-4399-be10-4d4a76ca1567/conversions/29a24810-26ef-4230-a0b9-aaf6783c015d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/949b1795-49a5-4399-be10-4d4a76ca1567/conversions/29a24810-26ef-4230-a0b9-aaf6783c015d-xl-___webp_1920.webp 1920w

За завтраки 2 ведра отходов - это много или мало, спросили работника.

"Это стандартно. Вчера было столько же", - ответила женщина.

Каша в ведро и тут же в очередь за сосиской или сладостями в буфет. Мы тоже заглянули - вода, молочка, а где же слойки?

Светлана Чурбанова, директор СШ № 30 г. Минска news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/456101d5-9a9b-4036-8683-23d58b6d3c8f/conversions/f003fcc7-4424-4cdf-8967-c30b9441cc57-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/456101d5-9a9b-4036-8683-23d58b6d3c8f/conversions/f003fcc7-4424-4cdf-8967-c30b9441cc57-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/456101d5-9a9b-4036-8683-23d58b6d3c8f/conversions/f003fcc7-4424-4cdf-8967-c30b9441cc57-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/456101d5-9a9b-4036-8683-23d58b6d3c8f/conversions/f003fcc7-4424-4cdf-8967-c30b9441cc57-xl-___webp_1920.webp 1920w

Директор СШ № 30 г. Минска Светлана Чурбанова рассказала, что выпечка будет только после 4-го урока.

Ревизоры заглянули и в холодильники, и другие места хранения и приготовления. Больших нареканий, которые были бы основанием для принятия жестких мер, нет, не хватает разве что дисциплины в организации процесса. В тандеме с комбинатом школьного питания здесь стараются сделать меню разнообразным, с нормами КБЖУ, под запрос самих потребителей.

Светлана Чурбанова, директор СШ № 30 г. Минска:

"Меню составляет комбинат школьного питания. Если в прошлом году были рыбные котлеты, которые нам не нравились, про это говорили. Завпроизводством решал вопросы".

Хотя что больше нравится детям? Однозначного ответа на этот вопрос нет, тут все индивидуально. Здесь особенно ощущается роль домашних привычек: кто-то завтракает бутербродами, другие кашей, кто-то больше солит, а кому-то и без вкуснее.

"Мне больше всего нравятся пельмени", - сказала девочка.

Мальчик есть в школе news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6533a2f2-9e07-4bf9-bf7f-0237ce9bac57/conversions/a4ae8d95-d799-4728-9bc9-1d51ef78a79b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6533a2f2-9e07-4bf9-bf7f-0237ce9bac57/conversions/a4ae8d95-d799-4728-9bc9-1d51ef78a79b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6533a2f2-9e07-4bf9-bf7f-0237ce9bac57/conversions/a4ae8d95-d799-4728-9bc9-1d51ef78a79b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6533a2f2-9e07-4bf9-bf7f-0237ce9bac57/conversions/a4ae8d95-d799-4728-9bc9-1d51ef78a79b-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Пельмени в столовой не очень, - сказал мальчик. - Но другая еда очень вкусная".

"Хотелось бы драники, потому что пюре вообще невкусное. Холодное и не соленое", - рассказал другой мальчик.

"Больше всего нравится картошка вместе с котлеткой", - сказала ученица.

Все обязательства в обеспечении питанием в школьных столовых государство берет на себя. Бесплатное питание получают 750 тыс. школьников по всей стране. Качество - это то, что должно оставаться в основе этой работы. Но и здесь не обходится без но.

Обворовывать детей, травить их некачественной едой - преступно

Президент отметил, что порой трудно представить, что, как и кто готовит в школах, хотя чиновники докладывают, что все под контролем. "Да невозможно это проконтролировать", - заметил глава государства. Именно поэтому и нужно было выстроить четкую систему в этом вопросе.

Комитет госконтроля мониторит ситуацию со школьным питанием

Выявлено уже немало: в Шклове - просрочка, в Могилеве - нарушения технологии приготовления, в Дубровно - недодавали фруктов, в Гродно - недовес. В Солигорске и вовсе работники пищеблока припрятали часть того, что полагалось детям, в свои сумки.

Андрей Лобович, зампредседателя Комитета госконтроля Беларуси:

"Контрольное мероприятие проводится по всей стране, во всех регионах фактически. Задача наших всех контрольных мероприятий, именно выявляя те или иные недостатки, выйти на конкретное предложение по совершенствованию организации питания в наших школьных учреждениях".

Улучшение организации питания в школьных столовых

Чтобы убрать недочеты в вопросе школьного питания, на первых этапах планируют больше вовлекать в тему руководителей учреждений образования. А вообще за последние годы сделали немало, в том числе технически переоснастили пищеблоки, столовые, перечень блюд стал шире. Меню в школах сегодня позволяет не повторяться в блюдах в течение двух недель. При этом технологи складывают продукты так, чтобы и нормы питания для разных возрастов выполнялись.

Лариса Дубаневич, завпроизводством столовой СШ № 2 г. Минска news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/213cc6dd-1347-4c48-a853-477e68f4e1bf/conversions/1ee7fffb-4fe2-41db-97e6-ed75c1774301-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/213cc6dd-1347-4c48-a853-477e68f4e1bf/conversions/1ee7fffb-4fe2-41db-97e6-ed75c1774301-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/213cc6dd-1347-4c48-a853-477e68f4e1bf/conversions/1ee7fffb-4fe2-41db-97e6-ed75c1774301-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/213cc6dd-1347-4c48-a853-477e68f4e1bf/conversions/1ee7fffb-4fe2-41db-97e6-ed75c1774301-xl-___webp_1920.webp 1920w

Лариса Дубаневич, завпроизводством столовой СШ № 2 г. Минска:

"Я много лет работаю в школьном питании, поэтому я ветеран, могу сравнить наше школьное питание 80-х, 90-х годов и сказать, что школьное питание не стоит на месте. Оно идет в ногу со временем. Наше школьное питание уже на уровне, наверное, ресторана".

Еще одна столичная школа. И здесь опыт организации школьного питания, пожалуй, можно передавать другим.

Качественные продукты, соблюдение технологии и душа - залог хорошего аппетита у ребят, говорят те, кто здесь работает.

"Меню объемное, много вкусняшек", - сказал парень.

"Буфет приятный, цены не кусаются", - считает другой.

"Еда в столовой очень вкусная, полезная. Больше всего мне тут нравится плов", - поделился мнением юный школьник.

"Каждый день дают нам разную еду. Очень вкусно, полезно, питательно", - сказал мальчик.