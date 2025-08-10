3.72 BYN
Хазин пояснил, почему США невыгодно вводить высокие пошлины
Высокие пошлины Трампа нерентабельны для США. Таким мнением в проекте "Это другое" поделился российский экономист и публицист Михаил Хазин.
По его словам, современная американская экономика стимулирует спрос из бюджета. "Иными словами, если вы вводите пошлины на импортные товары, то цены растут. И фактически те деньги, которые вы получаете от этих пошлин, нужно дать людям, чтобы компенсировать им рост цен. Но Трамп рассчитывает, что в результате из-за того, что цены на импортные товары растут, станет более выгодно производить внутри Соединенных Штатов Америки. Это не так", - пояснил он.
Почему же Трамп вводит высокие пошлины против ряда стран? Михаил Хазин назвал 2 причины: "Причина первая: Трампа бесит, что эти страны получают фактически невозвратные кредиты от ФРС по своп-линиям. ФРС, ЕЦБ и другие. Соответственно за счет этого получают сверхприбыль. И он очень хочет хотя бы часть этих денег взять обратно".
Вторая причина заключается в том, что, по словам эксперта, Трамп искренне считает, что надо стимулировать внутреннее производство. И для этого есть 2 варианта: либо девальвировать национальную валюту, чтобы было выгодно производить, либо вводить пошлины.
Кроме того, считает Михаил Хазин, для Трампа это еще и инструмент политического давления. "Он говорит, мы можем сделать 15 % пошлины, можем 25 %, а можем 35 %. Если вы будете дружить с нами правильно, то получится пошлина меньше, а если нет, то будет больше. Это инструмент политического давления".