Хазин пояснил, почему США невыгодно вводить высокие пошлины

Высокие пошлины Трампа нерентабельны для США. Таким мнением в проекте "Это другое" поделился российский экономист и публицист Михаил Хазин.

По его словам, современная американская экономика стимулирует спрос из бюджета. "Иными словами, если вы вводите пошлины на импортные товары, то цены растут. И фактически те деньги, которые вы получаете от этих пошлин, нужно дать людям, чтобы компенсировать им рост цен. Но Трамп рассчитывает, что в результате из-за того, что цены на импортные товары растут, станет более выгодно производить внутри Соединенных Штатов Америки. Это не так", - пояснил он.

Михаил Хазин, экономист (Россия) news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/90bf7784-fa7c-4fe1-8cc5-d77786719410/conversions/81dba23a-932f-4009-a100-c88fac86b693-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/90bf7784-fa7c-4fe1-8cc5-d77786719410/conversions/81dba23a-932f-4009-a100-c88fac86b693-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/90bf7784-fa7c-4fe1-8cc5-d77786719410/conversions/81dba23a-932f-4009-a100-c88fac86b693-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/90bf7784-fa7c-4fe1-8cc5-d77786719410/conversions/81dba23a-932f-4009-a100-c88fac86b693-xl-___webp_1920.webp 1920w

Почему же Трамп вводит высокие пошлины против ряда стран? Михаил Хазин назвал 2 причины: "Причина первая: Трампа бесит, что эти страны получают фактически невозвратные кредиты от ФРС по своп-линиям. ФРС, ЕЦБ и другие. Соответственно за счет этого получают сверхприбыль. И он очень хочет хотя бы часть этих денег взять обратно".

Вторая причина заключается в том, что, по словам эксперта, Трамп искренне считает, что надо стимулировать внутреннее производство. И для этого есть 2 варианта: либо девальвировать национальную валюту, чтобы было выгодно производить, либо вводить пошлины.