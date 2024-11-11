Хоккеисты с подарками навестили пациентов РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии

В неформальной обстановке игроки минского "Динамо" Даниил Сотишвили и Тимофей Ковгореня, гендиректор клуба Артем Каркоцкий, а также представители профильной федерации пообщались с ребятами, обсудили последние спортивные новости, обменялись подарками и добрыми поздравлениями. И, безусловно, вся хоккейная семья каждому пациенту пожелала скорейшего выздоровления.

"На самом деле эти ребята могут дать фору многим спортсменам по силе духа, характеру и стремлению к победе. В данном случае - к победе над своим недугом. Поэтому в преддверии каждого Нового года мы стараемся приезжать сюда, чтобы поддержать их в этой хоть и уютной, но все-таки больничной обстановке, подарить им небольшие подарки и, конечно же, пригласить на матчи Континентальной хоккейной лиги нашего любимого клуба "Динамо-Минск".