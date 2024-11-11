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Хоккеисты с подарками навестили пациентов РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии
К благотворительной акции "Наши дети" присоединились мастера клюшек и шайб. Многолетняя традиция была заложена сенатором Дмитрием Басковым.
Гостей встречали пациенты Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии в Боровлянах.
В неформальной обстановке игроки минского "Динамо" Даниил Сотишвили и Тимофей Ковгореня, гендиректор клуба Артем Каркоцкий, а также представители профильной федерации пообщались с ребятами, обсудили последние спортивные новости, обменялись подарками и добрыми поздравлениями. И, безусловно, вся хоккейная семья каждому пациенту пожелала скорейшего выздоровления.
Дмитрий Басков, зампредседателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
"На самом деле эти ребята могут дать фору многим спортсменам по силе духа, характеру и стремлению к победе. В данном случае - к победе над своим недугом. Поэтому в преддверии каждого Нового года мы стараемся приезжать сюда, чтобы поддержать их в этой хоть и уютной, но все-таки больничной обстановке, подарить им небольшие подарки и, конечно же, пригласить на матчи Континентальной хоккейной лиги нашего любимого клуба "Динамо-Минск".
Ребята в свою очередь пожелали минскому "Динамо" как можно больше побед в сезоне КХЛ. Многие из них давно и всей душой поддерживают "зубров".
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