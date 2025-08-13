Хренин: На учения "Запад-2025" пригласили 56 государств, в том числе и из стран НАТО

На совместные белорусско-российские стратегические учения "Запад-2025", которые пройдут 12-16 сентября в Беларуси, приглашены многие международные наблюдатели, в том числе из стран НАТО. Об этом заявил министр обороны Виктор Хренин по итогам закрытого доклада главе государства Александру Лукашенко, информирует БЕЛТА.

По его словам, приглашения были направлены всем государствам - участникам Венского документа о безопасности. Это 56 стран. "Всем им направлены приглашения. Пока мы ждем ответов. Сказать, кто конкретно (будет присутствовать. - Прим. БЕЛТА), пока не могу", - сказал министр. Ожидается, что ответы от тех, кто хочет наблюдать за учениями, должны поступить до 20 августа.

Кроме того, в рамках двустороннего международного военного сотрудничества Беларусь направила приглашения еще в 25 стран. В основном среди них государства - участники ШОС, ОДКБ, СНГ, другие дружественные страны. Это сделано для того, чтобы "они могли прислать своих представителей или, если будет такая возможность, руководителей оборонных ведомств, прибыть наблюдать за нашими учениями", пояснил Виктор Хренин.

"Но и это еще не все. У нас в стране находятся более 30 военных атташе, из них девять из стран НАТО. У них тоже будет возможность. Мы их всех приглашаем наблюдать за нашими учениями. Тем самым мы еще раз подчеркиваем свое миролюбие, открытость и то, что мы действительно хотим снизить военную напряженность, которую, к сожалению, видим, чувствуем. Мы делаем первый шаг. Хотелось бы ожидать ответных шагов от наших соседей", - обратил внимание глава Минобороны.