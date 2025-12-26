Хренин: Обстановка на западном направлении напряженная, склонная к радикализации

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/67ec4702-8a3e-4a55-aea8-620bd4d45999/conversions/e368c0e5-923a-4aed-9f9c-fcd431cf61c6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/67ec4702-8a3e-4a55-aea8-620bd4d45999/conversions/e368c0e5-923a-4aed-9f9c-fcd431cf61c6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/67ec4702-8a3e-4a55-aea8-620bd4d45999/conversions/e368c0e5-923a-4aed-9f9c-fcd431cf61c6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/67ec4702-8a3e-4a55-aea8-620bd4d45999/conversions/e368c0e5-923a-4aed-9f9c-fcd431cf61c6-xl-___webp_1920.webp 1920w Министр обороны Беларуси Виктор Хренин

Военно-политическая обстановка на западном направлении напряженная и непростая, таким мнением в эфире "Первого информационного" поделился министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

"Обстановку на западном направлении можно охарактеризовать как напряженную, склонную к радикализации, непростую. Мы это видим по действиям, которые идут прежде всего от руководства соседних с нами стран, которые не хотят понимать, что надо снижать градус военного напряжения. Он довольно серьезного накала, прежде всего в информационном поле. Но и действия, которые совершает руководство соседних стран, говорят о том (и они не скрывают этого), что идет подготовка к войне. У них угроза - Россия, понятно, это и Беларусь. У нас Союзное государство, будут воевать с нами", - сказал Виктор Хренин.

В качестве примера он привел заявления о желании руководства Польши создать самую мощную армию. "Немецкое руководство совсем недавно "отличилось". Они также говорят, что хотят создать могущественную армию. Вы знаете, это напоминает ситуацию накануне Второй мировой войны. Также поляки соперничали с немцами. Историки уже дали много оценок этим вопросам, здесь опять вопрос в том, кто на региональное лидерство претендует. Французы там "отличаются". Не отстают страны Балтии со своим агрессивным руководством, они совершают действия в рамках выделения финансов - более 5 % ВВП, а это уже говорит о том, что это предвоенный бюджет. Поэтому мы думаем, что это не пустые слова, не какой-то блеф от этих политиков звучит", - отметил министр.

Глава белорусского военного ведомства также обратил внимание на подготовку инфраструктуры соседних стран, количество различных учений и тренировок, модернизацию морских портов для доставки вооружения, аэродромов для приема самолетов, развитие артиллерии, создание новых дивизий. Также в рамках операции "Атлантическая решимость" усилено передовое присутствие войск НАТО, которые находятся в соседних с Беларусью странах.

"Они закупают вооружение в больших количествах, тратя огромные финансовые средства. Поляки до 1 тыс. танков планируют закупить и до 32 самолетов F-35. Это современный, очень неплохой самолет, способный нести ядерное оружие и наносить удары", - отметил Виктор Хренин.

Возникает логичный вопрос: для чего это все нужно? "Идет заблаговременная подготовка к ведению военных действий, т.е. к войне, - уверен Виктор Хренин. - Называют различные сроки. Мы их тоже слышали в СМИ. Министр обороны страны, которая развязала две мировые войны, сослался на каких-то аналитиков, что чуть ли не последнее лето мы мирное прожили. Ну как на такое спокойно можно смотреть? И не забываем, что конфликт продолжается на юге от наших границ. Как и чем он завершится - трудно сказать. Ведь там тоже агрессивное и непредсказуемое руководство. Они же прямо говорят, что мы "соагрессоры", разные у них мнения ходят: нужно или не нужно по нам удары наносить", - добавил министр.

Размещение комплекса "Орешник" - наша реакция на агрессивные действия Запада

Что есть у Беларуси, чтобы противостоять рискам и угрозам? "Мы готовимся, занимаемся строительством, развитием наших Вооруженных Сил на плановой основе. Мы не стремимся втягиваться в гонку вооружений. На этот момент можно по-разному смотреть. Втянувшись в гонку вооружений, мы разрушим социальные программы. Народ может возмутиться из-за того, что мы строим социальное государство, а тут сейчас будем на вооружение тратить. Поэтому, исходя из принципа разумной достаточности, тех финансовых средств, которые выделяются, мы и занимаемся своим планированием. У нас достаточно того вооружения, которое есть. Хоть многие скептики говорят, что оно советское, устаревшее. Ничего подобного. Оно хорошо воюет. А если немножко еще добавить модернизации, хороших средств связи, защиты, радиоэлектронной борьбы, беспилотники сейчас появились, то это становится очень хорошим, таким комплексным военным ядром, которое необходимо для обороны. Мы не собираемся проявлять агрессию, мы никого не рассматриваем в качестве врага, но мы говорим о том, что мы будем защищать свою страну, если кто-то захочет решать вопросы с точки зрения военной силы", - подчеркнул министр. Он указал и на хороший уровень взаимодействия в рамках военно-технического сотрудничества с Российской Федерацией.

Фактором стратегического сдерживания, по словам главы военного ведомства, стало размещение на территории Беларуси тактического ядерного оружия. "Оно у нас есть, все нормально. Президент периодически также подчеркивает это. Совсем недавно оно было обновлено. Крайняя выполненная задача наших глав государств - комплекс "Орешник" размещен на нашей территории, - напомнил министр. - Это наша реакция на их агрессию, агрессивные действия, на их заявление, что они собираются с нами воевать. Мы говорим: не надо, не хотим мы воевать. Давайте договариваться. А вы знаете, мне кажется, что придут разумные политики. Вот как наш глава государства, президент России, лидер Китая. Те люди, которые прекрасно понимают, что не нужно бряцать оружием. Это не приведет ни к чему хорошему. Есть куча вопросов в экономике, социальной сфере, в здравоохранении, образовании. Вот чем надо заниматься. Военные должны соревнования проводить на тактических полях и никогда не применять это оружие. На сегодняшний день есть более серьезные угрозы в мире, которые существуют в виде террористических действий, торговли наркотиками. Вот где надо барьеры военным людям ставить, а не сталкивать не просто армии, а целые народы".

"Орешник" может применяться как в ядерном снаряжении ракеты, так и в простом

Он также указал на то, что "Орешник" может применяться как в ядерном снаряжении ракеты, так и в простом. Дальность применения ракеты до 5 тыс. км. Отмечая сдерживающий фактор наличия "Орешника", Виктор Хренин напомнил, что Беларусь не собирается воевать, чем пугают западные политики население своих стран.

"Они продолжают из нас делать образ врага. Что мы, как американцы любят говорить, плохие парни, что мы тут сейчас нападем. Этого никогда не будет. Но им выгодно запугивать свое население, манипулировать им, чтобы средства огромные тратить. Вы посмотрите, какие средства затрачиваются на военные нужды, какие производства разворачиваются. Было заявление, не знаю, насколько оно правдиво, что Польша планирует в следующем году выделить больше 10 млрд евро для укрепления границы с Республикой Беларусь, строить чуть ли не укрепрайоны. Стройте, если вам некуда деньги девать", - отметил Виктор Хренин.

Миролюбие - не слабость: Беларусь открыта к миру и готова к доверительному диалогу