Парламентские выборы в Армении завершились на фоне скандалов и массовых задержаний

В Армении завершилось голосование на парламентских выборах. Электоральное событие ознаменовалось чередой скандалов и нарушений. Из проведенных в преддверии соцопросов следует, что избиратели поддерживают оппозиционные силы больше, чем правящую партию Пашиняна - 47 % против 37 %.

выборы в Армении news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/01c76209-99c9-436d-8e26-fe2956358865/conversions/be110c41-14fd-4344-bc0b-2ff9a3ce43dd-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/01c76209-99c9-436d-8e26-fe2956358865/conversions/be110c41-14fd-4344-bc0b-2ff9a3ce43dd-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/01c76209-99c9-436d-8e26-fe2956358865/conversions/be110c41-14fd-4344-bc0b-2ff9a3ce43dd-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/01c76209-99c9-436d-8e26-fe2956358865/conversions/be110c41-14fd-4344-bc0b-2ff9a3ce43dd-xl-___webp_1920.webp 1920w

В день выборов силовики устроили массовые задержания представителей оппозиции. В офис блока "Сильная Армения" в Гюмри ворвались люди в масках, скрутили всех, кто там находился. Лидер движения Самвел Карапетян заявил о задержании в общей сложности более сотни своих сторонников.