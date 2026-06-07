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Парламентские выборы в Армении завершились на фоне скандалов и массовых задержаний

В Армении завершилось голосование на парламентских выборах. Электоральное событие ознаменовалось чередой скандалов и нарушений. Из проведенных в преддверии соцопросов следует, что избиратели поддерживают оппозиционные силы больше, чем правящую партию Пашиняна - 47 % против 37 %.

выборы в Армении

В день выборов силовики устроили массовые задержания представителей оппозиции. В офис блока "Сильная Армения" в Гюмри ворвались люди в масках, скрутили всех, кто там находился. Лидер движения Самвел Карапетян заявил о задержании в общей сложности более сотни своих сторонников.

МВД Армении получило около 60 сообщений о правонарушениях. Это случаи повторного голосования, нарушения тайны голосования, воспрепятствования волеизъявлению, дача предвыборной взятки и даже ношения оружия. Оппозиционные силы уверяют, что нарушений гораздо больше.

Разделы:

В мире

Теги:

АрменияНикол Пашинянвыборынарушения