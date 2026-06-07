"Время Первого": продовольствие, калийный бизнес, больница в Гродно и фестиваль культур

Геополитика здравого смысла, продовольственная безопасность планеты и принципиальный выбор в пользу дружбы вместо войн. Рабочий график главы государства на уходящей неделе стал наглядным отражением курса, который уверенно держит страна в эпоху глобального шторма. Каждое решение Президента - это прямой вклад в стабильность как на внешних контурах, так и внутри.

Минск вновь подтвердил статус одного из ключевых центров принятия стратегических решений. Эксперты ООН и Продовольственной организации прилетали в белорусскую столицу, чтобы разговаривать о возможностях Беларуси. В фокусе внимания колоссальные возможности АПК: от бесперебойных поставок калийных удобрений и умной техники до спасения целых регионов мира от голода.

Эту же созидательную повестку официальный Минск масштабировал на встречах с российскими деловыми кругами, а также с губернатором Приморья. С Дальним Востоком детально проработали новые логистические коридоры и стратегию торгово-экономического взаимодействия с КНДР.

А мощным социальным аккордом недели стало открытие в Гродно ультрасовременного медицинского центра. И там же, на гродненской земле, прогремел легендарный фестиваль национальных культур, объединивший разные народности, для которых Беларусь стала родным, безопасным и мирным домом.

Если понедельник начать с министром иностранных дел, запала, уверены, хватит до конца недели. 1 июня, в Международный день защиты детей, во Дворец Независимости приехали специалисты из ООН говорить о продовольственной безопасности.

В Беларуси мы, конечно, не говорим о продуктах питания, подразумевая голод. Живя в такой реальности, кажется, что это в принципе невозможно. Но каждый год около 5 млн детей в мире умирают от истощения или сопутствующих болезней.

Это реальности части стран Африки (Судан, Сомали), Палестины, Йемена, сектора Газы. Все это есть в отчетах ФАО - Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, глава которой и приехал в Минск.

Александр Лукашенко, Цюй Дунъюй news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a984acc2-8a14-4e71-a428-3811874f268a/conversions/cb0cd355-8543-43c7-86b5-3af264e0cce0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a984acc2-8a14-4e71-a428-3811874f268a/conversions/cb0cd355-8543-43c7-86b5-3af264e0cce0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a984acc2-8a14-4e71-a428-3811874f268a/conversions/cb0cd355-8543-43c7-86b5-3af264e0cce0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a984acc2-8a14-4e71-a428-3811874f268a/conversions/cb0cd355-8543-43c7-86b5-3af264e0cce0-xl-___webp_1920.webp 1920w

В таких встречах большое значение имеет протокол. Каминный зал Дворца Независимости довольно камерное помещение, здесь есть допдвери и допкомнаты, но все равно все очень близко друг к другу.

Кстати, по дороге в зал гости заметят фото двух лидеров: Александра Лукашенко и Си Цзиньпина. Для директора ФАО (напомним, организация международная, включает 193 страны, штаб-квартира в Риме) Цюй Дунъюйна такое партнерство, как и многое для представителей китайской культуры имеет большое значение.

"Я прежде всего Вас и Ваших коллег хочу приветствовать в Беларуси, - сказал белорусский лидер. - Вы для нас люди не чужие, особенно представители Китайской Народной Республики".

Цюй Дунъюй, гендиректор ФАО:

"Вы известны не только в России и Китае, вы известный политик во всем мире".

Предметом разговора, конечно, станет продовольствие и калийные удобрения. Санкции, периодически накладываемые на Беларусь западными странами, - прямое подтверждение того, что "сколько человек в мире умирают от голода в моменте", дальше Брюсселя мало кого интересует. При этом Штаты сняли санкции с Беларуськалия. На эту тему официальный Минск открыт к переговорам. Всегда есть тот, кто купит. Другой вопрос: "почему тема голода больше беспокоит ООН на бумаге, чем в реальности". Может быть, как раз руководство ФАО эти позиции изменит.

"Наши возможности вы хорошо знаете. Вы должны знать, что мы готовы внести свой вклад в обеспечение минеральными удобрениями. Более того, около 20 % всех минеральных удобрений в мире за производителями в Беларуси. Поэтому всякие санкционные ограничения, всякая попытка изолировать Беларусь от мирового рынка минеральных удобрений контрпродуктивна и очень негативно влияет на обеспечение людей планеты продуктами питания", - подчеркнул Александр Лукашенко.

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Уже после переговоров директор ФАО поделится впечатлениями с журналистами от приема, людей и Минска

Кстати, приедет глава ФАО не без подарков. Китайская каллиграфия - само по себе древнее искусство.

каллиграфия news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/512d4198-1081-4ce6-ba00-622e5e7be1e3/conversions/c67b1701-f2f3-457d-8471-e3993ea072f4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/512d4198-1081-4ce6-ba00-622e5e7be1e3/conversions/c67b1701-f2f3-457d-8471-e3993ea072f4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/512d4198-1081-4ce6-ba00-622e5e7be1e3/conversions/c67b1701-f2f3-457d-8471-e3993ea072f4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/512d4198-1081-4ce6-ba00-622e5e7be1e3/conversions/c67b1701-f2f3-457d-8471-e3993ea072f4-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Оставляете нам? - спросил Президент. - У нас очень много уже таких молодых людей, особенно девушек, которые отлично владеют китайским языком. У нас здесь, собственно, открыты школы китайского языка".

В это время в накопителе главу государства будет ждать еще один руководитель Приморского края. Олег Кожемяко - гость во Дворце Независимости частый. Приморье хоть регион и дальневосточный, но сотрудничество с Беларусью держит на уровне.

Сразу будет обозначено, что партнеры приехали посмотреть, "что нового" на "БЕЛАГРО". Обсудить детали сотрудничества с МАЗом. Они делают для них, например, машины скорой помощи. И договорится о контрактах на поставки лифтов. Все это в лизинг и на долгий срок.

"В этом году мы должны с вами точно превзойти рубеж товарооборота 100 млн долларов. Такая задача стоит. Наши возможности хорошо знаете, Олег Николаевич. Еще раз побудете в Беларуси, убедитесь, на что мы способны", - сказал белорусский лидер.

Кроме того, именно Олег Кожемяко имеет хорошие личные отношения с главой КНДР. Недавний визит белорусской делегации в Пхеньян показал, что там, мягко говоря, есть для нас рынок. Но КНДР, как и все сейчас, выбирает партнеров очень осторожно.

Таких отношений, как у вас с Ким Чен Ыном и Кореей, ни у кого нет. Он о вас рассказывал. Я говорю, так это наш человек, наш друг, он был доволен и поддержал идею сотрудничества с Беларусью".

"Автодорожный мост, паром запускается, железнодорожный переезд. Все вопросы, связанные с поставкой товара и взаимоотношениями, связанными с взаиморасчетами, мы немножко уже начали отрабатывать", - отметил Олег Кожемяко.

Что касается планов по внутренним контрактам, губернатор обозначит вполне весомую цифру: как уже поработали Беларусь и Приморье.

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края России news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e09adb5-1b0b-41ab-afea-8ff31100efdd/conversions/2bd42c78-f710-4f6d-8408-65297e47dc54-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e09adb5-1b0b-41ab-afea-8ff31100efdd/conversions/2bd42c78-f710-4f6d-8408-65297e47dc54-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e09adb5-1b0b-41ab-afea-8ff31100efdd/conversions/2bd42c78-f710-4f6d-8408-65297e47dc54-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e09adb5-1b0b-41ab-afea-8ff31100efdd/conversions/2bd42c78-f710-4f6d-8408-65297e47dc54-xl-___webp_1920.webp 1920w

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края России:

"За короткий промежуток, несколько лет последних, мы получили 1317 единиц белорусской техники. Это хороший контракт. Радует, потому что не только поставки, создаются центры, где представлены все мультибренды этой техники, это и обучение, это и ремонтная база. Поэтому мы двигаемся по такому пути. Владивосток, Приморский край - это же еще порты, через которые эта техника может уходить в другие регионы".

И это явно не весь выбранный ресурс в долгосрочных отношениях.

Еще одни переговоры на этой неделе с российской стороной будут касаться и спорта, и бизнеса, и даже новых проектов в калийной сфере. В Минск приедет Дмитрий Мазепин - акционер компании Уралкалий и глава Федерации водных видов спорта России.

Если о спорте. Белорусские пловцы даже с ограничениями показывали результаты на Олимпиаде. Впереди непростые соревнования чемпионата Европы в Париже плюс мировое первенство в Будапеште летом следующего года. Вместе вопросы по сборным решать проще. И не только по сборным...

Дмитрий Мазепин, российский предприниматель, руководитель Федерации водных видов спорта России news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/63bd3da1-4958-4aa2-8c2d-e40a5511ea4e/conversions/5f7ba9b3-3025-4002-a5a7-11595c5a44ee-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/63bd3da1-4958-4aa2-8c2d-e40a5511ea4e/conversions/5f7ba9b3-3025-4002-a5a7-11595c5a44ee-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/63bd3da1-4958-4aa2-8c2d-e40a5511ea4e/conversions/5f7ba9b3-3025-4002-a5a7-11595c5a44ee-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/63bd3da1-4958-4aa2-8c2d-e40a5511ea4e/conversions/5f7ba9b3-3025-4002-a5a7-11595c5a44ee-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Я удивился, когда мне известный член правительства России рассказал, что Вы, оказывается, занимались серьезно плаванием с ним, - отметил Президент. - Вы - один из руководителей, видных людей в мире по водным видам спорта (Дмитрий Мазепин возглавляет Федерацию водных видов спорта России - прим. ред.). Думаю, нам надо это использовать".

"Во-вторых, человек богатый. И родина-то должен знать где", - заметил глава государства.

Александр Лукашенко поинтересовался, по-прежнему ли мать Дмитрия Мазепина живет в Беларуси или он ее уже перевез в Москву.

"Нет, она здесь живет. Я у нее был сейчас", - сказал Дмитрий Мазепин.

"Она не должна никуда уехать. Потому что, я знаю, люди в возрасте никогда Минск не оставят и Беларусь в том числе. Это тихое, спокойное место для жизни", - отметил Президент.

"Я уже сказал, что богатый человек должен работать на свою родину. Поэтому мы бы хотели (это предложение нашего премьер-министра) подумать о перспективах нашего сотрудничества", - заявил Александр Лукашенко.

Понятно, что акционер Уралкалия не может просто так приехать в Минск и не поговорить "про калий". Мы спросили, в каком проекте достигнуты конкретные договоренности.

Дмитрий Мазепин, российский предприниматель, руководитель Федерации водных видов спорта России:

"Мы с премьер-министром договорились о том, что мы построим небольшой завод, который будет производить водорастворимые удобрения. Завод будет построен на базе Гомельского химического завода. А эти удобрения - это специальные удобрения, которые используются в теплицах. Поэтому мы договариваемся, что в течение двух лет мы как компания "Уралхим" будем инвестировать и построим данное предприятие".

Дмитрий Мазепин, российский предприниматель, руководитель Федерации водных видов спорта России news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f323e2f9-4b92-4822-8fa4-958807cf81b6/conversions/b998ea70-a59d-472d-96bb-7d4b9b71bc39-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f323e2f9-4b92-4822-8fa4-958807cf81b6/conversions/b998ea70-a59d-472d-96bb-7d4b9b71bc39-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f323e2f9-4b92-4822-8fa4-958807cf81b6/conversions/b998ea70-a59d-472d-96bb-7d4b9b71bc39-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f323e2f9-4b92-4822-8fa4-958807cf81b6/conversions/b998ea70-a59d-472d-96bb-7d4b9b71bc39-xl-___webp_1920.webp 1920w

Еще одной темой разговора станет предложение организовать в Бресте и Минске показ спектакля "В списках не значился" в следующем году. Это масштабная военная драма по повести Бориса Васильева. В Москве в театре Олега Табакова это одна из самых популярных постановок. И вот она едет в Минск. Режиссер - известный всем Владимир Машков, которому и позвонят сразу после разговора с главой государства, потому что речь пойдет не только про спектакль.

В Гродно, где борт главы государства приземлился в пятницу, Президента ждали даже не с начала недели, а с момента его встречи с представителями разных религиозных конфессий, когда глава сказал да приглашению на фестиваль национальных культур.

Александр Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей:

"Президент тем самым демонстрирует, что для него важны все люди, независимо от национальности или вероисповедания, которые живут в Беларуси".

Еще одним поводом стало открытие в Гродно новой областной клинической больницы, где высококлассную помощь смогут получить все жители Гродненского района.

"Вообще гродненцы - любо-дорого посмотреть, молодцы. Вы показываете пример всей стране, как надо жить и работать. Вот вы должны (и я в том числе) научить наших белорусов, в том числе и на западе, и на востоке, и в центре, как надо беречь здоровье", - сказал Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко в Гродно news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/af5cf144-ee38-4ff8-92dc-7a53ca974dc8/conversions/ab9c9231-1dba-4862-8b40-a16e309cd2fd-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/af5cf144-ee38-4ff8-92dc-7a53ca974dc8/conversions/ab9c9231-1dba-4862-8b40-a16e309cd2fd-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/af5cf144-ee38-4ff8-92dc-7a53ca974dc8/conversions/ab9c9231-1dba-4862-8b40-a16e309cd2fd-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/af5cf144-ee38-4ff8-92dc-7a53ca974dc8/conversions/ab9c9231-1dba-4862-8b40-a16e309cd2fd-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Мы единственная страна, где на государственном уровне мы сохранили здравоохранение", - подчеркнул Президент, добавив, что эта неизменная позиция одно время подвергалась критике. В том числе в 2020 году звучали призывы, даже от медиков, перейти на страховую медицину. "Сегодня, слава богу, все поняли, что такое страховая медицина и что такое наша медицина, за которую государство отвечает", - обратил внимание он.

"Я тогда знал: если бы мы пошли путем страховой медицины, не было бы медицины, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Но вы думали, что страховая медицина - это в три-четыре раза зарплата выше, все будет хорошо. Мы угробили бы медицину".

Только в лечебно-диагностическом корпусе 1,5 тыс. мест для пациентов. Кардиология, пульмонология, ревматология, решение проблем гастро- и эндокринной систем, помощь с неврологическими диагнозами. Учли опыт ковида. Здесь же будут располагаться клинические кафедры. База на уровне космоса. И очень важный посыл от Первого - все это охранить. Странно было бы строить, если бы Беларусь хотела другого.

"Нам надо сохранить нашу страну, - подчеркнул белорусский лидер. - Сохранить то, что нами с вами создано за последние несколько десятилетий. Взрослые люди меня понимают. Мы хотим, чтобы наши дети, внуки на своей земле жили. Да, хватает у нас недостатков, но мы отличаемся тем, что мы эти недостатки видим, во многом их искореняем, мы хотим решить все проблемы, которые у нас есть".

"Я хочу, чтобы поляки, литовцы, другие украинцы меня услышали, - обратился белорусский лидер. - Мы не хотим воевать с ними. Хотя мы всегда полны решимости вас защитить. Я хочу, чтобы строители строили, а не держали пулемет или автомат в руках. Поэтому не верьте никому, что мы хотим какой-то войны. Мы никакой войны не начинали".

Больница в Гродно news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/85c35342-3677-437e-a933-db027efacb1c/conversions/00689367-8eac-451d-966b-9b067f5b716d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/85c35342-3677-437e-a933-db027efacb1c/conversions/00689367-8eac-451d-966b-9b067f5b716d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/85c35342-3677-437e-a933-db027efacb1c/conversions/00689367-8eac-451d-966b-9b067f5b716d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/85c35342-3677-437e-a933-db027efacb1c/conversions/00689367-8eac-451d-966b-9b067f5b716d-xl-___webp_1920.webp 1920w

Первых пациентов, кстати, больница примет уже в понедельник. К этому моменту в Гродно как раз и догуляют фестиваль национальных культур.

15-й по счету с участием представителей 150 национальностей - этот фестиваль как никакой другой отражает реальную толерантность белорусов ко всем религиям, нациям, языкам и людям. Людям, которые выбрали Беларусь своим домом, но хранят культуру своих корней.

Александр Лукашенко в Гродно news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1424cc26-4fdd-4d40-a34a-0f95326a2545/conversions/0d58ddb4-630d-48e1-9e33-f8a4ea39c38b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1424cc26-4fdd-4d40-a34a-0f95326a2545/conversions/0d58ddb4-630d-48e1-9e33-f8a4ea39c38b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1424cc26-4fdd-4d40-a34a-0f95326a2545/conversions/0d58ddb4-630d-48e1-9e33-f8a4ea39c38b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1424cc26-4fdd-4d40-a34a-0f95326a2545/conversions/0d58ddb4-630d-48e1-9e33-f8a4ea39c38b-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Дорогие друзья, если вы кого-то будете винить в этом, то меня. Как-то услышал я брестского губернатора, он жаловался, что у вас дождя долго не было. Я вчера позвонил ему, говорю, дай дождь гродненцам, чтобы я с подарком приехал", - сказал Президент со сцены.

Надо признать, что дождь, конечно, объединяет.

И при этом никому, по наблюдениям "Времени Первого", не помешал остаться на празднике.

"Открывая новую больницу, жемчужину Гродно (таких в стране нет), я поставил задачу медикам: если к вам за помощью придут поляки, литовцы, украинцы, россияне, мы никого не должны отталкивать, - напомнил Президент. - Если мы можем помочь, надо помочь. Это наши соседи. И я говорил вам, они от Бога. Сегодня мы им поможем, завтра они нам помогут. Может быть, не сразу, может, есть какие-то недопонимания, может, они нас агрессорами считают, может, чрезмерно негативно к нам относятся. Давайте это переживем. Вы белорусы, берегите свой край. Он уже этот край и не для нас, старшего поколения, он для детей и внуков".