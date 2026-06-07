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Подорожание ЖКУ и выпускные по новым правилам: что меняется в Беларуси в июне
Июнь - период, когда пора заняться домашним аудитом. Первый месяц лета принес традиционное изменение тарифов на ЖКУ и оплату подоходного налога по декларациям за 2025 год.
Тарифы ЖКУ
Бывают новости хорошие и плохие, а есть неизбежные, как, к примеру, повышение коммуналки. Увеличение тарифов в Беларуси проходит в 2 этапа. Первый должен был стартовать в январе 2026-го, но из-за суровой зимы его перенесли на 1 марта. Пришло время второго, с 1 июня. Отопление и подогрев воды подорожают на 7,3 %, но это будет почти незаметно. Для семьи из трех человек, проживающих в двухкомнатной квартире, это добавит в жировки чуть больше 3 белорусских рублей в месяц. Для тех, кто не работает официально и имеет лишние квадраты, тарифы будут заметно выше, без субсидий государства. А если семья малоимущая и коммуналка съедает больше 15-20 % дохода, то можно оформить безналичные жилищные субсидии.
Ставка рефинансирования и новая двухсотка в кошельке
С 1 июня Национальный банк Беларуси снизил ставку рефинансирования. С одной стороны, это хорошо - кредиты становятся доступнее. С другой - проценты по новым рублевым депозитам тоже плавно снижаются, следуя за базовой ставкой.
Школьные выпускные-2026
Родители, в июне придется немного раскошелиться. 12 июня пройдут выпускные вечера для 11-классников. В Минске торжества организуют в обновленном формате. Первая часть праздника пройдет в родной школе, вторая - по строго определенным площадкам. Гуляния продлятся до самого утра. Ребят ждут концерты, интерактивы, фотозоны и световое шоу.
Расширение авиарейсов
В июне планируется некоторое изменение в работе национального авиаперевозчика. С 24 июня возобновляются рейсы Минск – Уфа - Минск. Это уже девятый город России, куда будут выполняться полеты на регулярной основе.
Факт
Уже летаем в Екатеринбург, Казань, Калининград, Москву, Махачкалу, Мурманск, Санкт-Петербург и Сочи.
С 15 июня можно планировать поездку в Чебоксары, с этим российским городом Минск также свяжет прямой авиарейс. Полеты будут выполняться дважды в неделю. Кстати, с июня изменились тарифы на провоз дополнительного места багажа. Теперь минимальная стоимость услуги составит 40 евро, максимальная - 100 евро.
Защита трудовых прав
В Беларуси усилят защиту граждан при банкротстве работодателя. С 20 июня таких учредителей обяжут погашать задолженность по зарплате за свой счет. Раньше в случае недостаточности имущества и денежных средств должника задолженность считалась погашенной. В итоге работники не могли получить справедливо принадлежащие им суммы даже в судебном порядке. Сейчас этот пробел устранят.
Отключение горячей воды
И напоследок то, без чего невозможно представить белорусское лето. По всей стране планово отключают горячую воду для ремонта и подготовки труб к следующей зиме. График опубликован. Ищите свой адрес в интернете. Неудобства придется потерпеть до 10-13 дней. Увы, но отказаться от этой процедуры невозможно. Чтобы не было перебоев зимой, нужно обязательно подготовить тепловые сети к отопительному сезону. Так что запасаемся терпением, а еще тазиками, водонагревателями, бойлерами - кому что удобнее. Самое главное, что пришло лето, а это всегда меняет настроение, ведь впереди долгожданный сезон отпусков и каникул.
Главное фото: sb.by