Подорожание ЖКУ и выпускные по новым правилам: что меняется в Беларуси в июне

Июнь - период, когда пора заняться домашним аудитом. Первый месяц лета принес традиционное изменение тарифов на ЖКУ и оплату подоходного налога по декларациям за 2025 год.

Тарифы ЖКУ

Бывают новости хорошие и плохие, а есть неизбежные, как, к примеру, повышение коммуналки. Увеличение тарифов в Беларуси проходит в 2 этапа. Первый должен был стартовать в январе 2026-го, но из-за суровой зимы его перенесли на 1 марта. Пришло время второго, с 1 июня. Отопление и подогрев воды подорожают на 7,3 %, но это будет почти незаметно. Для семьи из трех человек, проживающих в двухкомнатной квартире, это добавит в жировки чуть больше 3 белорусских рублей в месяц. Для тех, кто не работает официально и имеет лишние квадраты, тарифы будут заметно выше, без субсидий государства. А если семья малоимущая и коммуналка съедает больше 15-20 % дохода, то можно оформить безналичные жилищные субсидии.

Ставка рефинансирования и новая двухсотка в кошельке

С 1 июня Национальный банк Беларуси снизил ставку рефинансирования. С одной стороны, это хорошо - кредиты становятся доступнее. С другой - проценты по новым рублевым депозитам тоже плавно снижаются, следуя за базовой ставкой.

Также с обновленным дизайном и износостойкостью вышла в свет 200-рублевая купюра. Она уже поступила в обращение. Белорусский рубль считается одной из самых защищенных валют в мире, поэтому и на этот раз использовали самые передовые технологии. Обращение купюры нового образца вовсе не означает, что нужно срочно избавляться от старых "двухсоток", они остаются законным платежным средством. Замещение будет происходить постепенно. Уже отпечатали 40 млн новых банкнот.

Школьные выпускные-2026

Родители, в июне придется немного раскошелиться. 12 июня пройдут выпускные вечера для 11-классников. В Минске торжества организуют в обновленном формате. Первая часть праздника пройдет в родной школе, вторая - по строго определенным площадкам. Гуляния продлятся до самого утра. Ребят ждут концерты, интерактивы, фотозоны и световое шоу.

Расширение авиарейсов

В июне планируется некоторое изменение в работе национального авиаперевозчика. С 24 июня возобновляются рейсы Минск – Уфа - Минск. Это уже девятый город России, куда будут выполняться полеты на регулярной основе.

Факт Уже летаем в Екатеринбург, Казань, Калининград, Москву, Махачкалу, Мурманск, Санкт-Петербург и Сочи.

С 15 июня можно планировать поездку в Чебоксары, с этим российским городом Минск также свяжет прямой авиарейс. Полеты будут выполняться дважды в неделю. Кстати, с июня изменились тарифы на провоз дополнительного места багажа. Теперь минимальная стоимость услуги составит 40 евро, максимальная - 100 евро.

Защита трудовых прав

В Беларуси усилят защиту граждан при банкротстве работодателя. С 20 июня таких учредителей обяжут погашать задолженность по зарплате за свой счет. Раньше в случае недостаточности имущества и денежных средств должника задолженность считалась погашенной. В итоге работники не могли получить справедливо принадлежащие им суммы даже в судебном порядке. Сейчас этот пробел устранят.

Отключение горячей воды

И напоследок то, без чего невозможно представить белорусское лето. По всей стране планово отключают горячую воду для ремонта и подготовки труб к следующей зиме. График опубликован. Ищите свой адрес в интернете. Неудобства придется потерпеть до 10-13 дней. Увы, но отказаться от этой процедуры невозможно. Чтобы не было перебоев зимой, нужно обязательно подготовить тепловые сети к отопительному сезону. Так что запасаемся терпением, а еще тазиками, водонагревателями, бойлерами - кому что удобнее. Самое главное, что пришло лето, а это всегда меняет настроение, ведь впереди долгожданный сезон отпусков и каникул.