Вашингтон угрожает Ирану силовым изъятием урана

Соединенные Штаты переходят к шантажу Ирана, заявляя о готовности силой забрать ядерные материалы. Трамп в интервью телеканалу NBC прямо подчеркнул, что американская сторона намерена извлечь и уничтожить иранские запасы обогащенного урана независимо от исхода текущих переговоров. По его словам, если дипломатия провалится, Вашингтон задействует жесткий военный сценарий.

Агрессивную риторику Белого дома синхронно поддержали и в конгрессе. Член Палаты представителей, входящий в комитеты по вооруженным силам и разведке, назвал неизбежным возобновление ударов по иранской территории, выразив сомнение в возможности мирного компромисса по Ормузскому проливу.