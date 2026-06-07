В 2026 году фестиваль "Вытокі" гостил в Светлогорске

Все громкие белорусские победы начинаются с малого. С еще робкой детской мечты, которую поддержали и помогли воплотить в реальность. Масштабный культурно-спортивный фестиваль "Вытокі" уже шестой сезон кряду помогает юным ребятам и девчатам по всей Беларуси сделать судьбоносный выбор в своей жизни.

Уникальный проект, аналогов которому не найти, дает возможность абсолютно каждому ребенку попробовать себя в том или ином виде спорта, а также раскрывает скрытый потенциал всех районов. В 2026 году фестиваль решил погостить в Гомельской области, в Светлогорске.

Фестиваль "Вытокi" с уверенностью можно отнести к тем проектам, о которых говорят: "Лучше один раз увидеть самому". Царящую вокруг атмосферу праздника не сможет передать ни одна, даже самая профессиональная камера, поэтому стать участником этого масштабного форума без преувеличения стоит каждому.

Проект Национального олимпийского комитета раскрывает не только спортивный потенциал каждого уголочка Синеокой, но и затрагивает такие аспекты, как культура, искусство и не только.

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Новый город на карте "Вытокаў" - Светлогорск - только готовится отметить памятную дату в 65 лет. Знакомство с молодым районом начинается с градообразующего производства. ОАО "СветлогорскХимволокно" - визитная карточка города и одно из крупнейших многопрофильных предприятий нефтехимического комплекса страны.

Виталий Осипенко, гендиректор ОАО "СветлогорскХимволокно":

"Сегодня предприятие славится своей многопрофильностью, ведь в нашем портфеле 6 товарных направлений, каждое из которых представляет собой отдельное производство. Это позволяет нам очень эффективно и гибко реагировать на те внешние изменения, которые случаются в мире, и обеспечивать устойчивую и стабильную работу".

Местный филиал Рогачевского молочно-консервного комбината в сутки перерабатывает 150 т молока.

"90 % продукции, выпускаемой на данном производственном участке, продается сегодня на экспорт. У наших клиентов есть заинтересованность в приобретении белорусской продукции, ведь мы славимся своим качеством и ежедневно над этим работаем", - рассказал начальник производственного участка Рогачевского молочно-консервного комбината Виталий Сушко.

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Стартовый день фестиваля не обошелся без художественного интерактива. Юные жители района собственноручно закончили оформление новой площадки многофункционального комплекса. В этом году дизайнеры проекта вложили свой сакральный смысл в орнамент локации.

Лилия Лукашенко, директор художественной галереи "АртХаос":

"Благодаря росписи мы пытаемся ежегодно приобщить детей к нашим традиционным ремеслам. В этом году мы расписывали в стиле соломоплетения. Соломоплетение - это традиционное белорусское народное искусство, которое сложилось на протяжении уже нескольких тысячелетий".

Торжественная церемония открытия локации и самого фестиваля "Вытокі" состоялась уже на следующий день. Традиционный подарок району от НОК Беларуси - первоклассная скейт-роллер-площадка. Ее открытие ознаменовалось праздничным салютом и ярким шоу с участием лучших роллеров, скейтбордистов и брейкдансеров из Беларуси, России и Омана.

Виктор Лукашенко, глава НОК Беларуси:

"Уже несколько городов мы прошли именно с этим подарком. Чем моложе город и чем больше молодого населения, тем более востребован наш подарок. Светлогорск - как раз такой пример: это очень молодой город, где много активных ребят. Вы сами видели, какой огромный интерес площадка вызывала еще до официального открытия. Молодежи необходимо давать то, что ей по-настоящему интересно. Ведь это наше будущее".

Посещение спортивных объектов района - хорошая возможность оценить его потенциал. Ведь как-никогда важно следить за тем, как растет будущее поколение чемпионов.

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:

"Истоки нашего спорта исходят из таких маленьких городов, из таких маленьких районных центров. Все начинается с детско-юношеского спорта, за развитием которого мы сегодня наблюдаем. На данном этапе нет ничего важнее, чем правильно организовывать подобные мероприятия в стране. Поэтому сегодня все с нетерпением ждут это мероприятие, едут из всех городов нашей страны - оно полюбилось каждому".

Мастер-классы от белорусских и российских атлетов уже стали хорошей традицией фестиваля "Вытокі". Так, в гости к ребятам приехали обладатель Кубка мира по борьбе Кирилл Маскевич, олимпийский чемпион по хоккею Андрей Зубарев и не только.

Александр Богданович, олимпийский чемпион по гребле, председатель Федерации хоккея Беларуси:

"Очень здорово, что "Вытокі" проходит в регионах. Когда приезжают олимпийские чемпионы в такие города и своим примером показывают подрастающему поколению, что в жизни нет ничего невозможного. Я ведь тоже родом из небольшого городка и добился олимпийских высот".

"Намного проще общаться с детьми, они более открытые, более тянутся за помощью, задают нестандартные и неординарные вопросы, что добавляет энтузиазма и для людей, которые проводят мастер-классы - для нас", - рассказал Кирилл Маскевич, обладатель Кубка мира по греко-римской борьбе.

"Вытокі" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ffd6efc7-c4e5-4dd4-b8f6-7b5ea157e3a4/conversions/71df658f-1bca-4276-b8bd-6e55031e9421-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ffd6efc7-c4e5-4dd4-b8f6-7b5ea157e3a4/conversions/71df658f-1bca-4276-b8bd-6e55031e9421-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ffd6efc7-c4e5-4dd4-b8f6-7b5ea157e3a4/conversions/71df658f-1bca-4276-b8bd-6e55031e9421-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ffd6efc7-c4e5-4dd4-b8f6-7b5ea157e3a4/conversions/71df658f-1bca-4276-b8bd-6e55031e9421-xl-___webp_1920.webp 1920w

Но в первую очередь, "Вытокі" - это все же про мечту. Еще совсем робкую, детскую, но такую важную. Олимпийский квест на центральной площади Светлогорска объединил 28 спортивных локаций по 32 видам спорта.

Финальный и самый громкий аккорд "Вытокаў" прогремел на весь район. Яркий концерт звезд белорусской эстрады и красота в небе никого не оставили равнодушным.