Хренин: Основная задача Вооруженных Сил Беларуси - быть готовыми к отражению агрессии противника
Министр обороны Виктор Хренин по итогам закрытого доклада Президенту Беларуси Александру Лукашенко заявил, что основная задача белорусской армии - быть готовой к отражению агрессии потенциального противника, пишет БЕЛТА.
Журналисты спросили Виктора Хренина, готова ли белорусская армия отразить возможное нападение со стороны потенциальных противников Беларуси. Этот вопрос остается актуальным с учетом той напряженной обстановки, которая складывается у белорусских границ.
"Это основная наша задача - быть готовыми к отражению агрессии противника. Вся деятельность наших Вооруженных Сил именно на это и направлена. Мы постоянно занимаемся совершенствованием уровня своей подготовки, штабов, войск, - ответил Виктор Хренин. - Мы постоянно уточняем структуру Вооруженных Сил. Мы вносим изменения в свои документы, формы и способы действия войск. Мы смотрим на развитие средств вооруженной борьбы, которые сегодня тоже очень стремительно развиваются - те же беспилотные летальные аппараты, которые вносят очень серьезные изменения на поле боя".
Министр обороны напомнил о требовании главы государства "не расслабляться": "Мы именно этим и занимаемся. Для этого мы проводим учения, тренировки, отмобилизовываем военнообязанных... Вы видите тот большой комплекс мероприятий, которым сейчас занимаются Вооруженные Силы".