Хренин: Основная задача Вооруженных Сил Беларуси - быть готовыми к отражению агрессии противника

"Это основная наша задача - быть готовыми к отражению агрессии противника. Вся деятельность наших Вооруженных Сил именно на это и направлена. Мы постоянно занимаемся совершенствованием уровня своей подготовки, штабов, войск, - ответил Виктор Хренин. - Мы постоянно уточняем структуру Вооруженных Сил. Мы вносим изменения в свои документы, формы и способы действия войск. Мы смотрим на развитие средств вооруженной борьбы, которые сегодня тоже очень стремительно развиваются - те же беспилотные летальные аппараты, которые вносят очень серьезные изменения на поле боя".