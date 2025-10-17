Трамп, Зеленский и ракеты, которых не случилось, - что пишут СМИ о встрече в Белом доме

Зарубежная пресса активно обсуждает встречу президента США с Зеленским в Белом доме. Особое внимание журналисты обращают на позицию американского лидера по поставке ракет Tomahawk.

После переговоров, по данным украинских СМИ, Зеленский сразу начал телефонный разговор с европейскими лидерами. Кто именно подключился к звонку, не уточняется. Но известно, что премьер Великобритании предложил создать проект мирного договора по Украине, аналогичный американскому плану по урегулированию в секторе Газа.

Визит Зеленского в Белый дом

Вашингтонский вояж: Трамп, Зеленский и ракеты, которых не случилось. Третий с начала года визит в Белый дом прошел напряженно. По данным портала Axios, встреча выдалась непростой, американский лидер был жестким. Встречать Зеленского у трапа самолета не приехал ни один высокопоставленный американский политик или чиновник. Привезли в резиденцию президента США с опозданием к первоначально назначенному времени. После чего в Белом доме его попросили подождать. Трамп принимал все это время в Овальном кабинете итальянского певца Бочелли. Встреча прошла под аккомпанемент знаменитой песни "Уйду с тобой".

Начало диалога было запланировано на 20:00, но стартовало позже. Основная часть переговоров проходила в закрытом формате тет-а-тет вдали от телекамер. Зеленский прибыл, чтобы склонить Трампа к поддержке Украины. Однако эксперты еще накануне отмечали, что американский лидер вряд ли пойдет на обострение отношений с Москвой.

Владимир Олейник, участник общественного движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной рады Украины:

"А что он еще не продал? Землю продал, ископаемое продал. Что он еще может предложить Трампу? Я не думаю, что Трампа что-то такое заинтересует, чтобы он поменял свою точку зрения на эскалацию с Россией. Главное, что он сказал: ядерной войны не будет".

По ходу разговора президент США неоднократно отмечал, что, по его ощущениям, урегулировать конфликт настроены обе стороны. А еще Дональд Трамп ясно дал понять: его приоритет - дипломатия, а предоставление ракет Tomahawk может подорвать этот процесс. Нынешнее предложение США о дипломатическом решении конфликта заключается в том, чтобы он закончился заморозкой линий фронта.

Дональд Трамп, президент США:

"У нас была очень хорошая встреча, на мой взгляд. Они должны немедленно прекратить войну по линии фронта, где бы она ни проходила, иначе все будет слишком сложно, и решения не найти. Вы останавливаетесь на линии фронта, и обе стороны должны разойтись по домам, к своим семьям, прекратить убийства, и на этом все должно закончиться. Остановитесь прямо сейчас на линии фронта. Я сказал это Зеленскому, я сказал это президенту Путину".

Одной из главных тем встречи также стал российско-американский саммит, который в ближайшие недели должен пройти в Будапеште. О нем стало известно еще накануне по итогам телефонного разговора президентов России и США, состоявшегося вечером 16 октября. Теперь хозяин Белого дома подчеркнул, что встреча планируется двусторонней. По его словам, Зеленский в это время будет "на связи". В Венгрии уже создан оргкомитет по подготовке визитов двух лидеров, сообщил Орбан. Этот вопрос в телефонном разговоре обсудили и главы МИД России и Венгрии.

Петер Сийярто, министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии:

"Три с половиной года назад стало ясно, что эта война не будет разрешена на поле боя. Стало ясно, что эта война закончится только в том случае, если будет достигнуто соглашение за столом переговоров. Вот почему мы считаем фантастическими любые сообщения о том, что президенты США и России ведут переговоры. Исторический опыт показывает, что всегда есть шанс на достижение мира, если великие державы мира смогут поддерживать цивилизованное сотрудничество друг с другом".

США Зеленский покинул без Tomahawk, зато с комплиментами по поводу своего костюма.

Дональд Трамп, президент США:

"Он прекрасно выглядит в этом костюме. Да, он красивый. Надеюсь, люди заметят, что он действительно хорош и очень стильный".

Люди заметили, но обсуждать стали галстук министра обороны США. Хегсет надел на встречу Трампа и Зеленского аксессуар с "триколором".