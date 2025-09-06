Хвостатый забег "Быстрые лапки" прошел на минском стадионе "Динамо"

Меньше суток осталось до главного бегового события осени - "Минского полумарафона". 7 сентября в 9 утра будет дан первый старт - бегунам необходимо будет преодолеть дистанцию в 10,5 км.

Но многие участники свои первые, разминочные, метры смогли пробежать уже 6 сентября - вместе со своими четвероногими друзьями. Хвостатый забег "Быстрые лапки" прошел на Национальном олимпийском стадионе "Динамо" и собрал собак всех пород и размеров.

Спортсмены были разделены на три категории и бежали символические 400 метров. На финише каждый хвостатый получил заслуженное лакомство и медаль.

В рамках забега прошел конкурс на самый красивый костюм, а также все участники смогли посоревноваться в аджилити под контролем профессионального инструктора.