3.64 BYN
3.04 BYN
3.57 BYN
Киреев: Атомная энергетика - это важнейшая сфера в современном мире
Сотрудничество России и Беларуси в условиях глобальной нестабильности становится залогом устойчивого развития и технологического прогресса.
Владимир Киреев, политолог (Россия):
"Атомная энергетика - это важнейшая сфера в современном мире, потому что никаким другим образом невозможно получать дешевую и надежную экологичную энергию в современных условиях. А Российская Федерация в лице Росатома является держателем самых передовых технологий. И обладание этими технологиями, этими компетенциями дает очень высокие конкурентные преимущества в будущем, в ближайшие годы, десятилетия, даже, наверное, на протяжении всего столетия, которое сейчас идет".
По словам политолога, то, что Республика Беларусь находится в тесном союзе с Российской Федерацией - Союзном государстве, дает ей возможность равноправного пользования этой энергетикой и этими возможностями, а Росатом обладает не только технологиями генерации электроэнергии, но и широким спектром других технологий.