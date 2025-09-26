Киреев: Атомная энергетика - это важнейшая сфера в современном мире

Сотрудничество России и Беларуси в условиях глобальной нестабильности становится залогом устойчивого развития и технологического прогресса.

Владимир Киреев, политолог (Россия):

"Атомная энергетика - это важнейшая сфера в современном мире, потому что никаким другим образом невозможно получать дешевую и надежную экологичную энергию в современных условиях. А Российская Федерация в лице Росатома является держателем самых передовых технологий. И обладание этими технологиями, этими компетенциями дает очень высокие конкурентные преимущества в будущем, в ближайшие годы, десятилетия, даже, наверное, на протяжении всего столетия, которое сейчас идет".