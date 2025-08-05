Киреев: Отказ России от обязательств по ракетам - это сигнал коллективному Западу

"В условиях фактически уже идущей войны необходимо снять с себя обязательство не использовать ракеты, которые являются серьезным аргументом в арсенале России и которые во многом обнуляют западные инициативы политического, экономического характера. Однако стоит понимать, что это еще не намерение использовать эти ракеты. Это в очень значительной степени сигнал коллективному Западу (его обществу и руководителям) о том, что они подошли к опасной роковой черте, за которой начинается уже прямой конфликт. Россия обозначает, что она будет вести себя так с целью защиты своих реальных интересов безопасности, а также стратегических и тактических интересов", - отметил политолог Владимир Киреев.