Ко Дню автомобилиста 26 октября "Белтехосмотр" продлит работу станций и даст скидку 50 % на услуги

панель показателей бензина в автомобиле

УП "Белтехосмотр" сообщает о расширении графика работы станций техосмотра, которое вступит в силу 26 октября, пишет БЕЛТА со ссылкой на предприятии.

В этот день запланировано проведение специальной акции, приуроченной ко Дню автомобилиста и дорожника. "В ответ на многочисленные обращения автовладельцев ключевые станции предприятия будут работать до 20:00", - рассказали на предприятии.

По продленному графику будут работать станции №210 Минска (ул. Социалистическая, 26/13), №167 Витебска (ул. 6-я Суражская, 9А), №200 Бреста (ул. 2-я Заводская, 4А), №235 Гродно (ул. Обухова, 28), №252 Могилева (ул. Кулибина, 31), №152 Бобруйска (ул. Гоголя, 181), №255 Гомеля (ул. Могилевская, 4а).

Специальное предложение на 26 октября - скидка 50 % на услуги по проведению государственного технического осмотра всех типов транспортных средств физических лиц.

"Мы идем навстречу пожеланиям автовладельцев и расширяем время работы станций в день проведения акции, - отметили на предприятии. - Это позволит большему количеству клиентов воспользоваться специальным предложением и пройти техосмотр с максимальным комфортом".

Ознакомиться условиями акции и полным списком станций можно на сайте предприятия.

