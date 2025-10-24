Ко Дню автомобилиста 26 октября "Белтехосмотр" продлит работу станций и даст скидку 50 % на услуги

панель показателей бензина в автомобиле news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b9c01ffd-8dc2-4796-afa2-73bebd5a9fb6/conversions/9e17c11a-1c10-4afb-a571-e6342d30e629-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b9c01ffd-8dc2-4796-afa2-73bebd5a9fb6/conversions/9e17c11a-1c10-4afb-a571-e6342d30e629-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b9c01ffd-8dc2-4796-afa2-73bebd5a9fb6/conversions/9e17c11a-1c10-4afb-a571-e6342d30e629-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b9c01ffd-8dc2-4796-afa2-73bebd5a9fb6/conversions/9e17c11a-1c10-4afb-a571-e6342d30e629-xl-___webp_1920.webp 1920w

УП "Белтехосмотр" сообщает о расширении графика работы станций техосмотра, которое вступит в силу 26 октября, пишет БЕЛТА со ссылкой на предприятии.

В этот день запланировано проведение специальной акции, приуроченной ко Дню автомобилиста и дорожника. "В ответ на многочисленные обращения автовладельцев ключевые станции предприятия будут работать до 20:00", - рассказали на предприятии.

По продленному графику будут работать станции №210 Минска (ул. Социалистическая, 26/13), №167 Витебска (ул. 6-я Суражская, 9А), №200 Бреста (ул. 2-я Заводская, 4А), №235 Гродно (ул. Обухова, 28), №252 Могилева (ул. Кулибина, 31), №152 Бобруйска (ул. Гоголя, 181), №255 Гомеля (ул. Могилевская, 4а).

Специальное предложение на 26 октября - скидка 50 % на услуги по проведению государственного технического осмотра всех типов транспортных средств физических лиц.

"Мы идем навстречу пожеланиям автовладельцев и расширяем время работы станций в день проведения акции, - отметили на предприятии. - Это позволит большему количеству клиентов воспользоваться специальным предложением и пройти техосмотр с максимальным комфортом".