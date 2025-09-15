Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Ко Дню народного единства. Концертные площадки развернулись на крупнейших предприятиях Могилевщины

В преддверии Дня народного единства атмосферу праздника поддерживают и в производственных цехах крупнейших предприятий Могилевской области. Там развернулись концертные площадки, артисты решили выразить благодарность тем, кто обеспечивает экономическую безопасность страны.

Могилевский вагоностроительный завод - не исключение. Ставка на качество укрепила позиции предприятия, в том числе на зарубежных рынках.

Праздничными мероприятиями, посвященными Дню народного единства, будет наполнена вся неделя.

