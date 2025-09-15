3.63 BYN
Ко Дню народного единства. Концертные площадки развернулись на крупнейших предприятиях Могилевщины
Автор:Редакция news.by
В преддверии Дня народного единства атмосферу праздника поддерживают и в производственных цехах крупнейших предприятий Могилевской области. Там развернулись концертные площадки, артисты решили выразить благодарность тем, кто обеспечивает экономическую безопасность страны.
Могилевский вагоностроительный завод - не исключение. Ставка на качество укрепила позиции предприятия, в том числе на зарубежных рынках.
Праздничными мероприятиями, посвященными Дню народного единства, будет наполнена вся неделя.